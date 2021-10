【最後絕鬥】改編自真實歷史事件　強姦懸案竟靠決鬥當裁決？

由《異形》(Alien)導演列尼史葛(Ridley Scott)執導、麥迪文(Matt Damon)、阿當戴華(Adam Driver)、祖迪高瑪(Jodie Comer)及賓艾佛力(Ben Affleck)主演的史詩式電影《最後絕鬥》(The Last Duel),電影故事是根據美國中世紀文學專家Eric Jager在2004年推出的《最後絕鬥:中世紀法國戰鬥的真實審判故事》(The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France)改編,而書本內容是根據法國官方最後一次承認的「比武審判」(Trial by Combat)其真實歷史事件撰寫。究竟這場「比武審判」是甚麼一回事呢?



故事將順序以Jean de Carrouges、Jacques Le Gris及Marguerite de Carrouges的角度來說故事。(《最後絕鬥》劇照)

《最後絕鬥》的故事發生在14世紀的法國,是當地最後一次官方承認的比武審判。顧名思義,比武審判與如今的審判方式不同,前者是透過決鬥的方式來調解糾紛,決鬥的勝方就代表審判的最終勝利者。至於這場「比武審判」的發生是源於「騎士」Jean de Carrouges的妻子Marguerite de Carrouges遭友人Jacques Le Gris強姦。

在三人各執一詞下,Jean de Carrouges要求與友人Jacques Le Gris進行「比武審判」,來決定誰人說真話,誰人說謊話。至於「比武審判」的做法去到16世紀時才開始慢慢被棄用,而這場「比武審判」就是官方最後一次承認的決鬥。

祖迪高瑪飾演Marguerite de Carrouges,是Jean de Carrouges的妻子,她就是遭Jacques Le Gris強姦的受害者。(《最後絕鬥》劇照)

這場官方承認的「比武審判」是發生在1386年1月,當時「騎士」Jean de Carrouges與Jacques Le Gris原本是一對出生入死的好兄弟。然而前者原本是出身古老顯赫的家族,但不擅於應酬,與Marguerite de Carrouges結婚完全是一場政治婚姻,目的是為了鞏固其地位;至於後者由於曾擔任過國王侍從,兼略懂文化,於是更獲Pierre d'Alençon伯爵的寵信,因此獲得不少封地,兼能與伯爵的情婦狂歡。

阿當戴華飾演Jacques Le Gris,他獲Pierre d'Alençon伯爵的信任而獲得不少財產及女色。(《最後絕鬥》劇照)

至於Marguerite de Carrouges的背景相當複雜,其父親有「國王叛徒」的稱號,是父親財產的唯一繼承人。她在與「騎士」Jean de Carrouges結婚後,後者一心只希望前者能早日懷孕,為自己誕下一個繼承人。由於Jean de Carrouges不善於應酬,他只好透過打仗去獲得功績。

當Jean de Carrouges某天離開家園前,曾叮囑母親不要帶走所有僕人,可惜母親一意孤行,於是造就垂青Marguerite de Carrouges美貌的Jacques Le Gris有機可乘,並強姦了她。Marguerite de Carrouges之後向丈夫坦白,最終他押下妻子的命運,發起了這場「比武審判」。

麥迪文飾演Jean de Carrouges,他與Marguerite de Carrouges的婚姻完全是一場政治婚姻。(《最後絕鬥》劇照)

由於透過「比武審判」進行審判,當時勝方除了會獲宣判成為勝利者外,更會被視為是「上帝的旨意」。巧合地,在「比武審判」時,Marguerite de Carrouges懷孕。因此如果Jean de Carrouges輸掉比賽,除了他戰死外,其妻Marguerite de Carrouges會被處以火刑,作為她誣告的懲罰,一家三口從此命喪黃泉。當時這場「比武審判」定在同年12月29日舉行。

「比武審判」被認為是根據「上帝的旨意」來判決,所以賽前兩人都要向上帝禱告。(《最後絕鬥》劇照)

最終在「上帝的旨意」下,Jean de Carrouges勝出這場比武,Jacques Le Gris的屍首被懸掛城外,掛在巴黎城牆外示眾。至於Jean de Carrouges除了獲得財富外,還得到了名聲。最後Jean de Carrouges在1396年9月25日戰死,其妻子及三名子女繼續在莊園生活。