花木蘭｜李連杰2億豪宅丟空變宿舍　周圍晾衫曬地拖花園淪為菜園

有份主演迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）的李連杰，早前因為一段舊訪問片段提及與前妻及太太利智的關係而受到關注。最近又有傳媒重提他位於上海，一幢價值2億元人民幣（約2.27億港幣）的超級豪宅，原本打算是給女兒嫁妝的大屋，但早前被發現變成保安宿舍，大花園更淪為菜田，「住客」實踐自給自足的田園生活。

李連杰之前為宣傳《花木蘭》接受外國媒體訪問。（YouTube影片截圖）

李連杰這位功夫演員30幾年前已出道，拍過不少經典動作片，包括《黃飛鴻》系列、《少林寺》、《霍元甲》等。

最近，李連杰一棟在上海價值超過兩億港幣的別墅型豪宅，就被指原來丟空多年，日久失修，甚至已成為菜園，保安人員的宿舍。

武打巨星李連杰與「利美人」利智育有兩位「學霸」女兒Jane與Jada (IG@jetli)

據知李連杰在2008年，在上海浦東的黃金地段，以超過2億港幣買下一間當地的豪宅，當時被指是「中國第一明星豪宅」。李連杰本身打算是把這別墅送給女兒做嫁妝，豪宅多年來的價值也升了好幾倍。

李連杰妻子利智有著亞洲的「瑪麗蓮夢露」之稱 (IG@jetli)

但據報道指，原來他們一家人多年來都從未有入住這間大屋，現時豪宅已淪為菜園，更有保安人員、婦人住在裡面，似乎已成為了他們的宿舍。

而豪宅因為日久失修，外牆也沾上污跡，不同角落都有人架起棚來種菜、更有人在露台曬衣服、曬地拖把。

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有指李連杰在該區有三棟別墅，以「品」字型興建排列，10年前完工。別墅鄰近高速公路，有網民就猜測可能因為車流的噪音，影響生活質素，所以他們一家人都沒有入住過。有網民就指價值兩億港幣的豪宅竟淪為菜園，簡直是「貧窮限制了我們的想像。」