知情人士爆Marvel秘密項目　找妮妲莉寶雯主演「珍」外傳作品

奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）在Marvel電影宇宙中飾演珍佛斯特（Jane Foster），她目前參與過4部Marvel超級英雄的電影，當中包括即將在今年7月上映的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）。近日有知情人士爆料，Marvel Studios正籌備珍佛斯特的外傳作品。
妮妲莉寶雯在Marvel電影宇宙中飾演珍佛斯特，其角色首次出現是在2011年上映的《雷神奇俠》（Thor）。她是一位天體物理學家，但在原著漫畫中是一名護士。之後她續演了2013年上映的《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World），並與雷神一同拯救了宇宙。
之後她回歸協助《復仇者聯盟4：終局之戰》配音，當時電影畫面採用了《雷神2》從未曝光的鏡頭。至於她最新的作品是《雷神4》，並將講述她在患乳癌後，繼承了雷神的衣缽與能力，成為Mighty Thor。
近日Twitter帳戶《MyTimeToShineHello》引述知情人士消息指，Marvel Studios正籌備一部以珍佛斯特為主角的外傳作品。備受尊敬的業內人士KC Walsh甚至表示，這作品確實在發生：「我聽說這不僅是『可能』而是接近『將會』。」
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