【雷神4】新演員陣容洩電影劇情　華裔女星將演女戰神瓦爾基里

由Taika Waititi執導、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）及妮妲莉寶雯（Natalie Portman）等主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），在今年1月底開始主體拍攝，同年6月完成拍攝。電影目前在後製階段，預料會在明年2月完成後製，並在同年5月上映。日前網上流出電影演員名單，其中一位角色讓網民感到疑惑。



《雷神奇俠4》由Taika Waititi執導，他在今年6月確認電影正在後製階段。（IMDb 圖片）

據專門報道荷里活娛樂消息的《The Direct》指出，除了泰莎湯遜會繼續飾演前聖域界女武神、現為聖域界女王的瓦爾基里（Valkyrie）外，還有一位女演員將會飾演這位同名女角色。該報道引述專門發放《雷神4》最新資訊的Twitter用戶「Thor: Love and Thunder News」表示，澳洲籍華裔服裝及飾物設計師Vivian Tung將會飾演聖域界人民瓦爾基里。

現為聖域界女王的瓦爾基里由泰莎湯遜飾演。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

其實這次並非Vivian Tung首次參與Marvel電影製作，她曾參演《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），在戲中飾演大羅的弓戰手戰士及村民，還擔任特技演員。而她今次將飾演聖域界人民瓦爾基里，未知Marvel是否希望探討更多瓦爾基里的過去。

瓦爾基里曾是聖域界女武神。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）時，雷神的姊姊、「死亡女神」海拉（Hela）幾乎把聖域界的人民殺光，最後雷神等人引發諸神黃昏，透過復活巨大的火焰巨人蘇爾特（Surtur）毀滅聖域界，最終才能阻止海拉。未知Vivian Tung的出現，會否揭示更多關於瓦爾基里的過去。

未知《雷神奇俠4》會否探討更多瓦爾基里的過去。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）