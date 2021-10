【雷神4】新演員陣容洩電影劇情　華裔女星將演女戰神瓦爾基里

由Taika Waititi執導、基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、泰莎湯遜(Tessa Thompson)及妮妲莉寶雯(Natalie Portman)等主演的《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder),在今年1月底開始主體拍攝,同年6月完成拍攝。電影目前在後製階段,預料會在明年2月完成後製,並在同年5月上映。日前網上流出電影演員名單,其中一位角色讓網民感到疑惑。



《雷神奇俠4》由Taika Waititi執導,他在今年6月確認電影正在後製階段。(IMDb 圖片)

據專門報道荷里活娛樂消息的《The Direct》指出,除了泰莎湯遜會繼續飾演前聖域界女武神、現為聖域界女王的瓦爾基里(Valkyrie)外,還有一位女演員將會飾演這位同名女角色。該報道引述專門發放《雷神4》最新資訊的Twitter用戶「Thor: Love and Thunder News」表示,澳洲籍華裔服裝及飾物設計師Vivian Tung將會飾演聖域界人民瓦爾基里。

現為聖域界女王的瓦爾基里由泰莎湯遜飾演。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

其實這次並非Vivian Tung首次參與Marvel電影製作,她曾參演《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),在戲中飾演大羅的弓戰手戰士及村民,還擔任特技演員。而她今次將飾演聖域界人民瓦爾基里,未知Marvel是否希望探討更多瓦爾基里的過去。

瓦爾基里曾是聖域界女武神。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

在《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)時,雷神的姊姊、「死亡女神」海拉(Hela)幾乎把聖域界的人民殺光,最後雷神等人引發諸神黃昏,透過復活巨大的火焰巨人蘇爾特(Surtur)毀滅聖域界,最終才能阻止海拉。未知Vivian Tung的出現,會否揭示更多關於瓦爾基里的過去。

未知《雷神奇俠4》會否探討更多瓦爾基里的過去。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)