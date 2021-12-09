《雷神奇俠》會拍第5集？基斯咸士禾夫「面有難色」回應耐人尋味

荷里活男星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）憑藉「雷神」（Thor）一角紅遍全球，出眾外貌加上高挑身材，是許多人心目中的男神。由其主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）已煞科，預計2022年上映。目前正在布拉格拍攝《驚天營救２》（Extraction）的他，近日受訪時被問到《雷神奇俠》是否還會再拍續集，他的答案耐人尋味。



基斯咸士禾夫近日接受澳媒《The Today Show》專訪，被問到是否會和湯賀蘭（Tom Holland）一樣至少再演3部系列電影，基斯咸士禾夫顧左右而言他，問「他（湯賀蘭）演了幾部？我記得是3部，他還略輸我，我已出演6、7部（不知是故意說錯還是真算錯）」，對於《雷神奇俠》系列會不會拍續集，他則四兩撥千斤表示「看他們（Marvel）要不要繼續用我啦！」

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事實上，基斯咸士禾夫在2015年接受《Collider》專訪時，透露自己和Marvel只剩3部片約，之後就會從Marvel畢業，告別這個角色。但隨著《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）上映全球票房開紅盤，突破8.54億美元，讓Marvel決定和基斯咸士禾夫再簽約拍攝《雷神奇俠4》。因此，是否會有《雷神奇俠5》或許也會受明年上映的《雷神奇俠 4》票房而影響。

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