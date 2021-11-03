雷神奇俠4︱基斯咸士禾夫洛杉磯開工　網民：妮妲莉寶雯大走樣

Marvel Studios MCU第4階段超級英雄片《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）由荷里活男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、基斯頓比爾（Christian Bale）、基斯柏特（Chris Pratt）、嘉倫招莉仁（Karen Gillan）等人演出。
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《雷神奇俠4》正在拍攝中，電影目前預計會於2022年7月8日美國上映，近日有網民發布部分現場照，講到男、女雷神基斯咸士禾夫和妮妲莉寶雯現身在洛杉磯市中心，繼續電影的拍攝。
照片出街後，有網民留言指出「這身高差好萌」、「女主不太漂亮」、「女主老好多」、「Natalie Portman老咗好多啊！真是歲月不饒人」、「看起來和漫畫劇情一樣，得了癌症才會變成女雷神」等等，直指出妮妲莉寶雯大走樣。
不過根據漫畫故事，Jane會患上乳癌，只是擁有神力對改善她的病情並沒有幫助，當她在扮演普通人時需要通過化療來跟癌症對抗，但當她化身成女雷神後，神力又會跟化療藥物抵消，最終只會令她的病情惡化，是一個非常淒美的情節，所以未知妮妲莉寶雯樣子變得較為殘是否跟劇情有關。
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