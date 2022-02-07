內地賀歲檔票房、入場人數插水式下跌　收61億人民幣仍成影史亞軍

中國2022年的賀歲檔期，又稱春節檔，在2月1日的大年初一展開，最終以6天61億人民幣的票房成績收官。看似不錯的票房成績，但與去年的78.43億人民幣的票房成績相比，票房成績明顯退步。除了票房成績下滑外，入場觀看的人數都比去年下跌。



中國2022年的賀歲檔期最終收61億人民幣的票房。（貓眼電影微博擷圖）

據貓眼電影的數據顯示，今年中國賀歲檔期冠軍的電影毫無懸念，就是《長津湖》續集電影《長津湖之水門橋》，票房超過25億人民幣，電影由吳京及易烊千璽主演，第二名是改編自日本電影《黑幫有個荷里活》的《這個殺手不太冷靜》，票房破14億人民幣，而第三名則是由易烊千璽主演的《奇蹟·笨小孩》，票房近7億人民幣。6天賀歲檔期收超過61億人民幣票房成績。

《長津湖之水門橋》成為2022年中國賀歲檔冠軍。（《長津湖之水門橋》劇照）

雖然61億人民幣票房能成為賀歲檔期史上第二好的成績，但今年賀歲檔期的入場人數有明顯下滑跡象。2022年賀歲檔期入場人數達1.14億，較去年1.6億人次低，甚至比2019年的1.32億及2018年的1.45億還要差。

有中國傳媒估計今年賀歲檔期票房成績不理想，或因為戲飛較貴。據了解，今年賀歲檔期的中國平均票價為52.8人民幣，但去年的平均票價為48.9人民幣。而2019年及2018年分別是44.7人民幣及39.7人民幣。點擊下圖睇內地8套春節檔電影：