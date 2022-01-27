騰訊改《搏擊會》結局　原著串爆回應︰每個人在中國都有幸福結局

由曾獲金球獎最佳導演獎的美國導演大衛芬查（David Fincher）執導，畢彼特（Brad Pitt）、Edward Norton、Helena Bonham Carter及謝拉力圖（Jared Leto）聯合主演的電影《搏擊會》（Fight Club）早前在「騰訊視頻」上架時，因經典結局遭修改而引起全球影迷關注，甚至連部分中國網民都賣帳，直言這種改法「太粗暴」，更指「如此閹割，這部經典電影還有啥看頭？」。小說原作者Chuck Palahniuk近日終於開腔回應有關事件。



《搏擊會》由畢彼特及Edward Norton主演。（《搏擊會》劇照）

事源是早前《搏擊會》在「騰訊視頻」上架後，有中國網民發現電影的經典結局遭到修改，窗外的所有建築物倒塌，暗示摧毀文明的無政府主義計劃正在醞釀的這一幕無故被消失。取而代之是「通過泰勒（Tyler Durden）留下的線索，警方迅速偵破整個計劃並逮捕所有罪犯，阻止炸彈爆炸。」而原本由Edward Norton飾演的「敘事者」所幻想出來的人格「泰勒」，則被送往精神病院接受心理治療。

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中國式完美結局引起全球影迷關注，而原著小說作者Chuck Palahniuk近日在其網站開腔回應有關事件。他邊開玩笑，邊嘲諷表示：「泰勒及其黨羽全部被捕，他被審判，並判處入精神病院。這真的太神奇了，我完全沒有頭緒，正當永遠獲勝。沒有任何爆炸。」之後他在Twitter再發功，寫道：「你看過這狗屎（結局）嗎？這真的是超級精彩！每個人在中國都有一個幸福的結局。（Everyone gets a happy ending in China）」

《搏擊會》近日在「騰訊視頻」上架時出現了中國式的新結局。（《搏擊會》劇照）

據外國傳媒《Vice》報道，目前未知確實修改結局的原因，而「騰訊視頻」則拒絕評論事件。然而報引述知情人士指，這部電影經版權擁有方修改後，然後才獲得政府批准播放，並轉售給串流平台上發行，而擁有這部電影製作公司20th Century Fox的迪士尼則暫時沒有回應事件。