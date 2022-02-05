嚦咕嚦咕新年財｜黃文慧演失魂媽成經典　「我媽媽都有腦退化症」

唔知由幾時開始，每逢新年都要睇一次經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》（2002），這部20年前的作品，戲中金句一直掛在大家口唇邊，「牌品好，人品自然好」、「乜都冇做過就有錢，你話打牌幾無謂吖」、「奶奶！你呢啲叫誅唔係鬆」，當中飾演患腦退化、劉德華和古天樂的媽媽資深演員黃文慧（Bonnie），日前接受《1圈圈 星光背後》的專訪，再次提及《嚦咕嚦咕新年財》的幕後故事。



最逗得觀眾歡心的，當然不少得《嚦咕嚦咕新年財》中的黃文慧！（截圖）

現年72歲的黃文慧1965年報考「仙鶴港聯」藝員訓練班入行，經歷粵語片、無綫、亞視等多個時期，83年《神鵰俠侶》的梅超風，與及《嚦咕嚦咕新年財》奶奶都是她的代表作，黃文慧說：「《嚦咕嚦咕新年財》要多謝杜琪峯找我，到今日，出街仍然有人叫我：『奶奶！唔好誅我！』」

梁詠琪以為鬧完「老屎忽」，對方會聽唔到。（劇照）

計番數NG 50次

因曾有照顧腦退化症母親的經驗，黃文慧坦言令她更易代入電影中奶奶一角，不過她最難忘當年拍攝一幕唸急口令的獨腳戲，「那場戲差不多等到天光拍，是我唸食餬數番對白的近鏡，但我NG了足足五十次！我一個人對著鏡頭及所有劇組，明明熟讀劇本都失晒暈！大仔劉德華話企響鏡頭後幫我，但我還是一句都講唔到標晒汗，之後導演羅永昌叫：『華仔行開，你這樣幫，Bonnie姐仲驚！』最後羅永昌想到我望住劇本讀，鏡頭只影到我的嘴close up才能完成。」

黃文慧曾拒演《射鵰》梅超風這經典角色。（劇照）

曾婉拒梅超風一角

從影57年，除慈母之外，黃文慧演盡反派巴辣邪牌配角，她指自己無野心、從沒想過當女主角，有戲可演便開心。至於有指她當年曾拒演《射鵰》系列梅超風這經典角色，她坦言確有此事。「因為那時還年青，其他一起出道的演員都上晒位，而我演這類角色亦太多，到了事業樽頸位想轉行。直至恩師天林叔（王天林監製），他懂得用演員，他意思是我拍了這麼多年戲，都無人叫得出我個名，希望我乖乖接了這角色就無悔。」

果然，梅超風這角色真的幫助她很大，亦給予她很多掌聲。「及至很多年後我到瀋陽拍戲，仍有很多人圍著我，用國語問我：『你是不是梅大姐？』我還以為他們認錯我是梅艷芳，最後他們說：『你是是不是梅超風。』我才知道這齣劇原來這麼受歡迎。」

黃文慧坦言至今仍保持單身，人生的確不完美。（官方提供）

依然單身︰人生的確不完美

曾轉行淡出幕前的黃文慧，及至90年杜琪峯重召她參演電影《天若有情》才回歸電影圈。回望過去72年的人生，對於沒有演技獎項上的肯定，黃文慧指從沒半點遺憾，但至今仍保持單身，她就坦承人生的確不完美，「這會有些遺憾，人生是不夠完美，但人生不能強求太多。我無抗拒感情，以前都有好多人追求我，有靚仔有名譽有地位都有，後期甚至有朋友介紹我跟一個台山阿伯相睇結婚，但我真的負擔不起責任，最驚結了婚生了下一代離婚，我看見親戚朋友經歷太多，我不敢賭這鋪。」雖然看淡婚姻關係，但72歲的黃文慧對演戲依然充滿熱誠，她坦言從沒想過退休，只要有好劇本及好角色讓她發揮，她會樂於接受挑戰。