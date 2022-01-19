闔家辣｜吳君如送蛋糕預祝Edan25歲生日　姑媽上身：幾時請飲？

2022年賀歲電影《闔家辣》原定今天（19/1）舉行首映禮，並於大年初一上映跟觀眾見面，不過礙於香港政府現正加長防疫措施期限，影迷們最快都要等到大年初四才有機會睇戲。



吳君如跟Edan近日走訪各地面見粉絲。（官方提供）

雖然首映禮取消，戲中的主角吳君如及呂爵安（Edan）都有開播跟觀眾見面，同時走訪九龍塘、佐敦及尖沙咀等地，為各地的海報簽名，贈送給有緣觀眾及粉絲。

君如亦趁今天為Edan送上生日蛋糕祝，預祝Edan 1月21日25歲生日，Edan同樣表示首次在車廂慶生，感覺特別，他說:「生日願望希望《闔家辣》可以年初四同大家見面。本身今天是首映禮，好可惜舉行不到，但照樣與大家傾偈見面。」Edan在直播中透露生日會與家人一起渡過，食媽咪煮的愛心飯，Edan在訪問中說:「其實君如為我慶祝生日請我食飯，還找了一個廚師為我下廚，姑媽真是sweet。」君如鬼馬囑咐Edan:「25歲是另一個階段，不可以再扮小朋友，幾時請飲？」Edan笑着回應:「下一個25歲就請飲吧！」

吳君如為Edan慶生。（官方提供）

君如與Edan除了為海報簽名，同時為宣傳口號換上「戲院開番 辣都變甜」，幸運取得偶像海報的fans亦一齊叫電影宣傳口號，君如笑言:「搣到Edan嘅朋友要睇Edan部戲10次，搣到我張海報就送張飛畀大家。」