八孩女子事件引網民轉發《盲山》　導演寧支持盜版：打擊買賣婦女

正當內地歡慶北京冬奧及農曆新年之際，早前江蘇北部徐州市豐縣發生「江蘇徐州豐縣八孩母親」風波，事件引爆輿論，有民眾希望藉此事呼籲政府保護中國農村女性及精神疾病患者，嚴厲打擊中國農村拐賣婦女兒童和性侵問題。早年在中國上映的電影《盲山》成為微博熱話，而導演李楊在早前亦有發文，指自己會主動放棄打擊盜版，讓大家轉發這部電影，從而讓所有人更關注拐賣婦女的問題。



《盲山》因八孩女子事件而再次成為熱話。（《盲山》劇照）

《盲山》由中國導演李楊執導，2007年5月2日在康城影展首映。故事發生在20世紀90年代，講述由黃璐飾演的大學畢業生白雪梅，因被人落迷藥遭遇綁架，以新娘的身份賣到山區，她逃脫無數次都未能成功。多年後，她終於設法傳出消息，她的父親和警察前來救援不果，最終她為救父親斬死了「丈夫」。

有指《盲山》有兩個結局，一個是白雪梅為救父親而殺死了「丈夫」，而另一個則是修訂版，指白雪梅在公安的協助下，最終逃出山村，而她的孩子卻不得不留在當地。（《盲山》劇照）

由於「江蘇徐州豐縣八孩母親」讓大家再次聯想到《盲山》的故事，因此讓這部2007年的作品再度成為熱話。而導演李楊早前發文，寫道：「現在網上有許多人在轉發電影《盲山》，這部電影是我全資投拍的。按道理我是應該打擊盜版收取版權費的，但是為了解救中國被拐賣的婦女，打擊買賣婦女的罪惡，我不收了。歡迎大家轉發，觀看！」

《盲山》導演李楊發文，讓大家可以免費轉發電影。（網上圖片）