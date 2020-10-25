無價之保｜成東鎰變收數佬拐走河智苑　譜出超越血緣關係催淚戲

韓國新戲《無價之保》（韓文：담보）由「國民爸爸」成東鎰、韓劇女王河智苑、《未生》金熙元以及甜美童星朴昭怡共同演出，電影以超越血緣關係的親情為題材，成東鎰跟河智苑譜出比親生父女更真摯的親子情誼，打動無數觀眾，票房口碑皆雙贏。

由成東鎰、河智苑主演的《無價之保》將於11月19日上映。（電影海報）

《無價之保》在韓國上映首兩周，已連續14日勇奪票房冠軍，更逾129萬人次入場，總票房收穫突破110億韓元（約7520千萬港元），亦是當地自9月以來首部突破100萬入場人次的電影。

成東鎰跟金熙元將會由收數佬變成湊女公。（電影劇照）

在《無價之保》中，成東鎰飾演財務公司的收數佬斗碩，一次跟同伴宗培（金熙元 飾）向單親媽媽明子（金允珍 飾）收數不成，於是搶走她的女兒勝伊（童年：朴昭怡／成年：河智苑 飾）作為擔保費，兩人本以為明子很快便會贖回女兒，怎料她卻因非法入境突然被遣返。兩人頓時由大耳窿變成湊女公，照顧無依無靠的勝伊，由勝伊細個養到變成成人，勝伊亦發現兩個大叔雖然表面兇狠，其實內心溫暖得很，三個毫無血緣關係的人，漸漸成為彼此的無價之寶。直到一天斗碩失蹤，三人的故事又會怎樣發展呢？

眨下眼，成東鎰跟金熙元將勝伊由細照顧到變成人。（電影劇照）

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