微博瘋傳《盲山》拍攝時出現拐賣劇組傳聞　女主角黃璐發文闢謠

由李楊自編自導，黃璐主演的中國電影《盲山》在2007年上映時，獲邀參加不同的國際影展，並在康城影展舉行全球首映。在約15年後，網上突然傳來當年劇組在拍攝完畢後，竟然有村民問劇組「可以不可以把女演員送給他們」，此事隨即在網上引起熱議，連女主角黃璐都要出來回應。



中國電影《盲山》的背景發生在20世紀90年代，以中國社會問題人口拐賣為電影題材。（《盲山》劇照）

中國電影《盲山》的背景發生在20世紀90年代，以中國社會問題人口拐賣為電影題材。故事講述一位叫白雪梅的女大學畢業生，為了找工作來支付她弟弟的學費，但在過程中，她被人下了迷藥及綁架，以新娘的身份賣給了陝西省秦嶺某個小鄉村的一個村民。

故事講述一位叫白雪梅的女大學畢業生遭拐賣的故事。（《盲山》劇照）

然而在電影上映約15年後，網上突然傳出當年劇組在拍攝完畢後，竟然有村民問劇組提出驚人要求「可以不可以把女演員送給他們」，隨即在網上引起熱議。女主角黃璐為此發文澄清，批評這說法是胡說八道，強調當年拍攝時根本沒有遇過村民。