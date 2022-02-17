影帝變3個「謝賢」互鬥？　林家棟靠《神探李奇》冧掂四哥出山

《第四十屆香港電影金像獎》昨日（16/2）公布提名名單，其中最受矚目的離不開是84歲的影壇前輩謝賢（四哥），首度獲提名最佳男主角，而且大家期望他一擊即中封帝。不過更有趣是，今屆跟四哥競逐的候選人馬中，吳鎮宇和林家棟，都分別在20多年前扮過四哥，二人亦同樣扮得維肖維妙，變相令今屆男主角之爭，成為「真‧謝賢」鬥「偽‧四哥」之爭。

當日四哥對電影信心不大，但因為林家棟的誠意和扮演過自己的緣份，促成合作。（電影《殺出個黃昏》劇照）

看看今年入圍最佳男主角的名單，包括《手捲煙》林家棟、《智齒》林家棟、《殺出個黃昏》謝賢、《媽媽的神奇小子》梁仲恆以及《濁水漂流》吳鎮宇。其中以84歲高齡首度入圍的四哥，最獲大家祝福，紛紛想他真的「殺出個黃昏」，一嚐影帝滋味。

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事實上，除了首次以新人姿態入圍男主角的梁仲恆，林家棟與吳鎮宇分別都是金像和金馬影帝，而兩人更同樣在廿多年前扮演過四哥。1997年，TVB劇集《難兄難弟》就找來吳鎮宇和羅嘉良分飾謝源及李奇，撈家的李奇扮相固然搶眼，但鎮宇演出四哥的動靜都沒比下去，大結局一集的步姿更加是神還原令人拍案叫絕。

1997年的《難兄難弟》，吳鎮宇飾謝源、羅嘉良飾李奇、宣萱飾邵芳芳、張可頤飾程寶珠，四位選角都獨到神似。（《難兄難弟》海報）

《殺出個黃昏》84歲謝賢再登男一 林家棟︰傾掂四哥除眼鏡演出

事隔一年，劇集開拍續集《難兄難弟之神探李奇》，除了羅嘉良、張可頤繼續參與，宣萱與吳鎮宇都辭演，換上吳綺莉和林家棟頂上。雖然如此，但林家棟的「四哥」並冇失色，已經誇張作狀的動靜更獲大家讚賞。而擔任《殺出個黃昏》監製的家棟，當日都是靠曾扮演四哥這緣份，氹掂四哥出山接拍。

當年四哥拍《情陷夜中環》，就算拍床戲都堅持戴超上陣，成為一時佳話。（網上圖片）

林家棟︰「拍攝前，我同導演跟四哥見過４、５次面，了解成個故事講乜。起初佢仲十五十六，後來我話唔好咁對我啦，我有扮過你呀！然後播出我扮佢嘅片段（《難兄難弟之神探李奇》）佢睇，大家先建立出互信。」今次由這位偽‧四哥帶住真‧謝賢登上事業另一巔峰，特別有意思。