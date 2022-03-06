王一博首主演電影獲官媒點名推薦　兩部片未上映已破15萬人想看

2019年憑古裝劇《陳情令》紅遍兩岸三地的內地男星王一博，人氣至今依然高企不下，一舉一動都備受關注。而作為電影圈新人，他主演的兩部電影將預計在今年內上映，在未正式上映前已有數據統計顯示想觀看的人數已破十萬人，其中同影帝梁朝偉合作的《無名》，更被官媒「北京青年報」點名推薦是今年國產佳片之一，透過電影王一博正嘗試轉型向實力派演員進發，獲得不少網友支持。

《陳情令》令王一博走紅。（《陳情令》微博圖片）

作為電影圈新人，王一博首次擔任主演的兩部電影備受關注。其中同影帝梁朝偉合作的《無名》更引來許多話題，稍早前電影悉出首支預告片，已經非常帶感，身穿西裝梳着旁分頭的他顯得好成熟，還苦練了用上海話講對白，再配上黑白色的背景色調，人物的詮釋相當神秘，同他以往多以高大帥氣的人物角色好大分別，令不少網友驚艷。

所以當預告片播出已經有不少網友表示想入場觀看，據內地統計平台「燈塔數據」顯示，已經有15萬人次想觀看該電影，而且官媒「北京青年報」更以標題「今年的國產佳片，看他們了」來推薦《無名》，可想而知這部電影是多麼的受到重視。

王一博主演的電影《無名》，預告片段非常帶感。（影片截圖）

于冬表示梁朝偉都激讚王一博。（影片截圖）

當然《無名》除了王一博帶來的影響力之外，影帝梁朝偉的影響力亦不遑多讓，作為殿堂級演員的他，大家都好期待他同王一博鬥演技。事實上，近年梁朝偉接拍了不少國產片，自2013年推出《一代宗師》大受好評之後，隨後推出的《擺渡人》、《捉妖記2》、《歐洲攻略》評價相當差，甚至被網友評為年度十大爛片之一，當時有好多網友都不明白為什麼梁朝偉要接拍這些電影呢？

《擺渡人》﹑《捉妖記2》評價相當差。（《擺渡人》微博圖片﹑《捉妖記2》微博圖片）

時隔9年之後預計推出國產電影《無名》，憑着自己出色演技同王一博的高人氣、官媒的點名推薦，而且電影是「中國勝利三部曲」的第三部作品，前兩部是分別是《中國醫生》及《長津湖》，電影將會聚焦在隱蔽戰線中的中共地下黨員冒著生命危險送出情報，用生命與熱血保衛祖國的故事，相信會感動不少觀眾。

梁朝偉時隔9年之後推出電影《無名》。（影片截圖）

而該電影的出品公司「博納影業」的總裁于冬亦對王一博有讚無彈：「其實作為一個年輕人員，又是這麼多年輕觀眾喜愛的一個演員，他的壓力是很大的。因為你面對的是影帝級殿堂級的大演員梁朝偉，還有眾多合作的一批好演員，但是在導演程耳的精心指導下，我覺得這次可能會成為他演藝生涯當中的一個非常重要的一個角色。會讓你意想不到的一個角色，跟他以前演的是不一樣的，我希望王一博憑藉《無名》能夠在他的演藝事業上更上一層樓。」還揚言梁朝偉非常喜歡王一博，對他不時讚歎。

電影裹未上映，已經有15萬人表示想觀看。（《無名》微博圖片）

事實上，王一博除了《無名》之外，另一部電影《維和防暴隊》亦有消息指今年將會上映。而在未上映前據數據統計，已有破17萬人想觀看此電影，可見王一博的人氣是多麼的強勁。透過兩部作品詮釋正能量愛國故事，在角色上下了不少功夫，讓同劇組不少演員都對他讚不絕口，如此舉動亦令大家覺得他正在慢慢嘗試轉型，向外探討發展更多多元的戲路，向實力派演員道路進發。

王一博向實力派演員道路進發。（王一博微博圖片）