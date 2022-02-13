古惑仔開片｜盧惠光初到港做包裝　貪免費操拳︰208磅肥佬變拳王

全新欄目《古惑仔開片》，首集找來「太子哥」盧惠光接受《香港01》訪問，上集講到他電影生涯中受過不同大小的傷患，在片場見盡一眾龍虎武師為了電影拍到斷手斷腳的辛苦，今集盧惠光就罕有地跟大家談家事，談父子，看看這位人前兇神惡煞的「太子」，私下變成一位「帶子雄郎」。



因為媽媽，當初盧惠光決意留在香港。（葉志明 攝）

事實上盧惠光出生於柬埔寨，在泰國長大，父母經營全寮國最出名的咖啡店。基於寮國是法國殖民地可以申請移民及免費讀書，後來盧惠光一家打算經香港去法國，最終因為媽媽非常怕凍而告吹，跟媽媽感情非常好的盧惠光：「你去我就去，你唔去我就唔去，總知媽媽話去先會去。」最終一家人決意留港。

古惑仔開片｜盧惠光險被踢斷頸下半身郁唔到 「聽到𡆀一聲暈低」

盧惠光表示當初言語不通，生活上遇到不少麻煩，所以就下定決心去學好廣東話。（葉志明 攝）

唔識講廣東話︰「食足排骨飯兩個月」

18歲來港的盧惠光一句廣東話都唔識，他自言完全唔想同人交談。「香港第一份工係親戚朋友介紹，喺觀塘鴻圖道工廠做包裝。每次搭𨋢返工啲人都問『新嚟㗎？』完全唔識答，一句都聽唔明，所以我一入𨋢就扮綁鞋帶，根本都唔想同人傾偈。後來都係睇下電視，識到朋友先會慢慢講下。」

不過問到盧惠光最搞笑的廣東話經歷是甚麼，他笑言同食有關。「因為唔識講其他，我試過食排骨飯食足兩個月，食到人哋都同我講『老友轉其他啦』，我又唔知佢問我乜，淨係識答排骨飯，而家諗返起都覺得自己好搞笑。」

盧惠光曾蟬聯香港七屆泰拳拳王。（葉志明 攝）

蟬聯香港七屆泰拳拳王 盧惠光：我從來都唔覺得自己好勁

事實上盧惠光一開始並不是打拳出身，當時208磅的盧惠光幫朋友做帶街兼翻譯，帶一班泰國拳手上拳館練拳，自己又踢下沙包，誰知就被蘇師父睇中：「𡃁仔，如果他有興趣上嚟練，唔收你錢。」

四十年前操拳一次都要收百零二百元，剛好慳返一筆，盧惠光更由208磅操足6個多月，減了60多磅，變成140多磅，肥仔大變身成冇脂肪。開始識打拳後就被人落嘴頭叫去打比賽，而且輸贏都有$500收，最終83年踏上擂台，蟬聯足香港七屆泰拳拳王，盧惠光：「我從來都唔覺得自己好勁，當年喺香港做拳手好慘，又要打工又要打拳，有時要打工就打唔到拳，自己係一路好運，一路打一路贏，自己磅數（145磅）的拳手又唔多。」

當日訪問細仔Jovan都有陪住爸爸。（葉志明 攝）

教仔有自己一套

而當問到有沒有帶埋大仔Jacky同細仔Jovan一齊打拳時，盧惠光回應：「以前佢哋細個有教佢哋打，都打得唔錯㗎，好彩佢哋唔肯打，我驚佢哋真係鍾意咗，之後去打擂台就真係死得喇。（係咪驚囝囝受傷？）緊係啦！我日日幫佢哋拉一字馬，仲拉得好靚，不過而家唔得喇大個晒。」

再問到如果囝囝有興趣入行拍戲的話，盧惠光表示自己從來唔會反對兩個仔做任何事，除了犯法或者他不喜歡的事，當然需要互相溝通，他補充小朋友一定要由細教起，自知教仔方法與外界相比不合理，但卻受兒子欣賞。大仔在英國讀書，曾跟爸爸說：「嚟到英國覺得你嘅教導好合理，我今日咁有禮貌都係因為你。」他坦言自己都會發爛渣，但提醒過仔仔一見到他講粗口就要遠離自己，要待事後大家心平氣和才再傾談，同時避免自己當場發更大嘅火。

盧惠光自言冇打過，除了有一次大仔駁嘴，令他一下子非常火大將他掟上碌架床。（葉志明 攝）

兩個仔在單親家庭長大：要慢慢適應同補償返俾佢哋

盧惠光自言教仔冇打過仔，除了一次因為大仔駁嘴，令他一下子非常火大，將他一下掟上碌架床，大仔嚇到當堂呆了，不過他講到：「我知道掟上去有枕頭墊着，所以係安全嘅。不過佢就呆晒，淨係坐喺床上面望住我，都知佢嚇親。」

言談之間完全感受到盧惠光對兩個仔仔愛護有加，盧惠光跟前妻黎淑賢於2006年離婚，黎在細仔出生後不久，2007年再婚。盧惠光坦言只得自己一人，兩個仔由細跟他長大，加上單親家庭的關係，百分之百愛錫他們。「我都想廿四小時陪住佢哋，但會冇錢，我盡我所能從來都冇放低下佢哋，只係要拍戲搵食，一個養兩個，所以就冇時間陪佢哋，呢樣都係我最失望，因為要搵錢，從來冇點陪佢哋慶祝，一年都未必同佢哋睇到五次戲，呢個係最需要慢慢適應同補償返俾佢哋。」

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Teddy Boy Cafe

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