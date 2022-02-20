古惑仔開片｜英姐爆捉姦戲最難拍　慘被肥屍狠摑︰阿爸都未打過我

新欄目《古惑仔．開片》首集請來「太子」盧惠光，今集就請來「飲維他奶以形補形的大號維他奶」，《97古惑仔：戰無不勝》的「英姐」陳翠兒（Tweety），雖然她現時已經冇再拍戲，不過仍然對當時拍戲種種，歷歷在目，訪問更分享了跟戲中多位大人物鄭伊健、李嘉欣以及莫文蔚等人拍戲的回憶。



英姐話要以形補形，冇鮮奶都照殺維他奶。（影片擷圖）

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自覺拍戲跟自己性格不合

自拍完《古惑仔》後，英姐都未有其他作品，她坦言全因為自己不願應酬及唔識埋堆。「拍《古惑仔》時先17歲，之後覺得拍戲同我性格唔太夾，講嘢唔叻又易得罪人，又唔鍾意主動討好人，最後都冇同佢哋聯絡咪冇拍囉。」後來英姐毅然重返校園，去讀設計又做過秘書，現時是位地產經紀，又需要打理家族業務，更會接婚禮籌劃和主持工作，不過主力仍是做地產。

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英姐十分開心廿多年後仍然有人記得她，留意她演過的角色已經有滿足。（梁碧玲 攝）

大讚鄭伊健好Nice 一場戲笑足十分鐘停唔到

談起當年拍《古惑仔》，英姐笑言首次拍戲又是新人初初會好驚，不過勝在大家都好友善，又是大卡士的電影，對每位演員印象都好深刻，她講到最深刻一場便是發生在課室當中。「鄭伊健代課，肥龍出咗首詩，好記得有一場生嘢（肥屍梁焯滿戲中角色）拎嘢掟佢，肥龍就跣腳跌親，當時鄭伊健忍唔住笑，笑唔停之餘仲笑成十分鐘都拍唔到，要等到大家都笑完先可以繼續。」雖然英姐首次拍戲，但都有大膽一面，眾所周知鄭伊健的紋身是畫上去，出汗就會甩色，英姐就試過出手幫忙。「當時我話想幫佢畫，佢又唔介意喎，咁畫咗幾下，佢真係好nice！」

英姐大讚鄭伊健為人好nice，仲唔介意俾佢補畫紋身。（梁碧玲 攝）

英姐講到當時都驚真打會打傷莫文蔚，不過最後都係要真打。（影片擷圖）

好驚出力真打莫文蔚

再講到於校園外，突擊莫文蔚一幕要出力真打，問到當時有冇打到驚，她直言：「始終佢係藝人都會就住，但一就住拍出來效果就唔好睇，所以她都叫我哋真打，唔使就住，如果唔係就拍唔完。」最終唯有出力係咁打，逼真一點，好讓大家可以收工。而講到李嘉欣，就比較少接觸：「李嘉欣始終係個大美人，我哋唔敢打搞佢，同埋佢拍完通常都會上車休息，比較少接觸。」

英姐被生嘢一巴星落塊面到一幕仍讓她歷歷在目。（影片擷圖）

最難拍「捉姦」戲

對於配角來說，英姐的戲份算是多且重要，她更在最後一幕擔任重要角色，不過她笑言最難拍卻是捉姦生嘢（肥屍梁焯滿戲中角色）的一場戲，由於未試過借位，拍了好多shot都交唔到戲，於是有幕後跟生嘢講︰「一巴星落去啦，幫下佢，唔係真係收唔到工。」然後他真的一巴打下來，英姐：「咩事呀你，做咩打我呀？我阿爸阿媽都未打過我塊臉呀！不過呢take就係Good take收貨，都係個幾難得嘅經驗。」可惜在正片可能被剪走，看不到這幕受皮肉之苦的戲。

英姐自言當日拍戲抱着玩的心態，見識過後已經好滿足，沒有後悔沒有一直拍戲。（梁碧玲 攝）

本來好討厭肥屍 最後反變成好朋友

英姐直言接拍《古惑仔》時很討厭肥屍，事關對方的外型極不討好、瘦又多口，知道要跟他扮演情侶都有點抗拒，不過相處久了，他又很願意教演戲，後來先變得熟絡，在拍戲以外的時間都會外出飲酒食飯，在後面的戲都可以自然交流。

英姐一角直到戲末都有很重要的份量。（影片擷圖）

英姐最驚、最緊張的一場戲

最驚一場當然是壓軸在戲院選坐館一幕，雖然後面沒有人，但下面仍坐滿了萬梓良、黃秋生、吳君如等人，上到台腦袋變得一遍空白，只有那句對白，還要記緊武指教我中槍瞓低的過程。「我好記得導演嚇我『我警告你，你一take過呀，如果唔係你死㗎！』我心諗下，咁樣我仲驚喎！」最後好彩真的一take收貨，因為劉偉強導演本身是位好嚴謹的導演，樣樣事都要做到最好，很理解導演這樣是要逼我爆發一些情緒出來，他是位令我尊敬的導演。

早前英姐跟劉偉強導演都有見過面。（受訪者提供）

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Credit：

Teddy Boy Cafe

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