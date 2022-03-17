《新秩序》古惑仔９年後當導演　張家輝︰顛覆我對段坤的情感

自2020年《催眠裁決》後，影帝張家輝已久未有新作跟大家見面，今日內地網上釋出一部電影《新秩序》預告，正是由張家輝、阮經天及王大陸領銜主演，而導演是馬浴柯。單看名字你未必記得，但如果有睇《掃毒》（2013），一定記得戲中張家輝一句金句︰「段坤我攞緊，耶穌都留唔住佢我話嘅！」當中的段坤就是由馬浴柯飾演，就是他軒然大波，搞到劉青雲、古天樂、張家輝關係陷入決裂。《新秩序》內地7月8日上畫。

張家輝《掃毒》一句金句︰「段坤我攞緊，耶穌都留唔住佢我話嘅！」（《掃毒》影片截圖）

好耐都未見過張家輝演這種角色，今次在《新秩序》中（《新秩序》影片截圖）

《新秩序》是一部黑道電影，故事講橫跨黑白兩道的洪泰集團，長期暗中從事人體器官交易等犯罪活動，陳安（張家輝 飾）的妹妹便是受害者之一。為報仇，陳安悍然入局，與警員麥朗汶（阮經天 飾）、社團成員馬文康（王大陸 飾）為首的勢力短兵接戰，各方角力之下，一場血腥混戰一觸即發。而海報特別用俯瞰視角呈現，預示真正的幕後黑手正在暗中操控一切。

就住拍攝電影《新秩序》，與「段坤」馬浴柯的合作，張家輝回應《香港01》時表示， 跟馬導演的確是在拍攝《掃毒1》時認識。「咪就係連耶穌都留佢唔住嘅段坤，仍記得當時同佢戲份唔多，但見佢演好得放，到後期宣傳及慶功宴上都有交流一下，感覺他對電影觀感好全面，好愛電影。」

段坤只係一隻棋子，最終被張家輝賜死。（《掃毒》影片截圖）

《掃毒》是2013年的作品，家輝印象中，當時都不知馬浴柯有當導演的打算，直至今次合作，只知道他入行很長時間，「除了當演員，亦當過監製，在現場更不時手執攝影機親自操作，經驗豐富，而且十分認真，完全顛覆我對段坤的情感，台前幕後安排拍攝程序十分準確。」

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曾經執導過3部電影的家輝，有跟對方交流心得？「冇，只係配合導演要求，偶爾聽到些可配合劇情的音樂，便跟導演分享一下。」至於今次有機會跟後輩阮經天、王大陸合作，又覺得兩位演出如何？「佢哋嘅認真同衝勁，令我感覺好似見返以前嘅自己咁，一齊訓練動作，在現場的交流都好愉快。」