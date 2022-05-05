雷神4｜7張最新角色概念圖曝光！女雷神著背心盔甲曬巨型二頭肌
撰文：時光網
出版：更新：
Marvel新片《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）發佈全新角色概念圖，雷神、女雷神、石頭人寇格（Korg）等亮相。
【圖輯】點圖放大看《雷神奇俠4》7張最新角色概念圖👇👇👇
+2
影片由泰格韋替替（Taika Waititi）執導，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、 妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、基斯頓比爾（Christian Bale）、麥迪文（Matt Damon）、羅素高爾（Russell Crowe）等出演，將於7月上映。
【相關圖輯】妮妲莉寶雯為女雷神操到身形似男人？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+2
雷神4︱退休唔成減肥復出 挪威ＶＳ希臘雷神 盤點預告10個彩蛋雷神4｜初預告出爐雷神激吻新歡？ 妮妲莉寶雯女雷神造型正到爆【雷神4】周邊玩具又劇透 女雷神與反派造型率先曝光【雷神4】上映前92日仍然沒有任何預告 創MCU歷史紀錄雷神健身App被亞馬遜創辦人細佬收購 即變健身集團第二大股東基斯咸士禾夫晒八歲孖仔著雷神衫 「唔准扮其他超級英雄！」
【本文由「時光網」授權轉載。】