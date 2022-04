【雷神4】周邊玩具又劇透　女雷神與反派造型率先曝光

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》系列第四集《Thor: Love & Thunder》將於今年7月上映,惟至今連半張官方劇照都沒有公開過,預告片更一直無聲氣,相信觀眾都十分好奇究竟這部電影搞邊科。

距離《雷神4》上映不到3個月,片方仍未發放任何正式劇照及預告片,只有圖中的幕後花絮照,相當神秘。(IG圖片)

不過就算Marvel Studios點樣收收埋埋都敵不過周邊玩具劇透,今次亦不例外,近日網上流傳《Thor: Love & Thunder》的主要角色Figure,連帶戲中造型曝光,當包括由奧斯卡影后妮妲莉寶雯(Natalie Portman)飾演的Jane Foster,今集回歸並升呢變女雷神,從Figure造型所見,她穿上雷神造型並手執雷神鎚Mjolnir。

基斯頓比爾飾演的反派「Gorr」造型跟原著漫畫有出入。(網上圖片/漫畫圖片)

另一焦點落在由基斯頓比爾(Christian Bale)飾演的反派「Gorr」,其全白光頭造型十分詭魅,包裝盒背面印上疑似海報造型的照片,看得清楚基斯頓的特技化妝,下面仲有一小段文字介紹角色,寫道:「揮舞著一種奇怪又可怕的武器,Gorr不會讓任何事情阻礙他」(Wielding a strange and terrifying weapon. Gorr will let nothing stand in his way)。

照片還劇透了樹人Groot、星爵(Star-Lord)、女武神Valkyrie以及雷神兩款造型,立即點擊下圖睇清楚!