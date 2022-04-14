【雷神4】周邊玩具又劇透　女雷神與反派造型率先曝光

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》系列第四集《Thor: Love & Thunder》將於今年7月上映，惟至今連半張官方劇照都沒有公開過，預告片更一直無聲氣，相信觀眾都十分好奇究竟這部電影搞邊科。

距離《雷神4》上映不到3個月，片方仍未發放任何正式劇照及預告片，只有圖中的幕後花絮照，相當神秘。（IG圖片）

不過就算Marvel Studios點樣收收埋埋都敵不過周邊玩具劇透，今次亦不例外，近日網上流傳《Thor: Love & Thunder》的主要角色Figure，連帶戲中造型曝光，當包括由奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的Jane Foster，今集回歸並升呢變女雷神，從Figure造型所見，她穿上雷神造型並手執雷神鎚Mjolnir。

基斯頓比爾飾演的反派「Gorr」造型跟原著漫畫有出入。（網上圖片／漫畫圖片）

另一焦點落在由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的反派「Gorr」，其全白光頭造型十分詭魅，包裝盒背面印上疑似海報造型的照片，看得清楚基斯頓的特技化妝，下面仲有一小段文字介紹角色，寫道：「揮舞著一種奇怪又可怕的武器，Gorr不會讓任何事情阻礙他」（Wielding a strange and terrifying weapon. Gorr will let nothing stand in his way）。

照片還劇透了樹人Groot、星爵（Star-Lord）、女武神Valkyrie以及雷神兩款造型，立即點擊下圖睇清楚！