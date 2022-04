《雷神奇俠》第四集《Thor: Love & Thunder》將於今年7月初上映,不過至今Marvel Studios仍未公開任何預告片,距離上映只有92日,創下MCU最遲推出預告的紀錄。

《Thor: Love & Thunder》的拍攝過程相當保密,而且一直沒有公開任何劇照。(視覺中國)

對上一部最遲才公開預告片的MCU電影,已經是2008年的《新變形俠醫》(The Incredible Hulk),當年推出預告片時,距離上映只有93日,而紀錄已被《Thor: Love & Thunder》打破。相反,2012年上映的第一集《復仇者聯盟》(Avengers),早在上映前280日已公開第一條預告片,成為宣傳期最長的MCU電影。

妮妲莉寶雯回歸,仲進化成女雷神,令人期待。(Getty Images)

其實《Thor: Love & Thunder》一早已推出T恤與玩具等周邊產品,但卻遲遲未有預告片,不禁令人懷疑是否有製作延誤的問題,尤其是五月上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)宣傳攻勢排山倒海,預告片都有幾個版本,相隔兩個月《雷神4》就要面世,究竟MCU有什麼神秘計算呢?