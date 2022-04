雷神4｜初預告出爐雷神激吻新歡？　妮妲莉寶雯女雷神造型正到爆

《雷神奇俠》系列第四集《Thor: Love and Thunder》首回預告今晚(18日)終於出爐!分半鐘片長訊息量甚大,最大亮點當然落在影后妮妲莉寶雯(Natalie Portman)飾演的Jane Foster化身女雷神的造型,當真型到不得了!

女雷神Jane Foster登場!(預告截圖)

妮妲莉寶雯為女雷神操到身形似男人?

+ 2

相信大家仲記得雷神在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中變成大肥佬,而在《Thor: Love and Thunder》預告前半部份就看到他努力做運動修身,好快就變返昔日有型大隻的樣子,在《復4》中跟雷神一起上路的「銀河守護隊」(Guardians of the Galaxy)成員亦有出現,而令人最震驚的是雷神竟然跟一名藍髮女子熱吻,唔通有新歡?

雷神激吻新歡?(預告截圖)

自從雷神將聖域界(Asgard)的皇位傳給「女武神」Valkyrie後,預告中的他似乎過著周遊列國的優哉游哉生活,而大家最期待的畫面就於預告結尾出現,身在戰火之中的雷神,竟然看到有人從老遠將雷神鎚Mjolnir吸到手,而這人正是其舊愛、現進化成女雷神的Jane Foster!相信大家跟雷神一樣看到這一幕都十分震撼,電影7月才上映,現在正是未出發,先興奮!

點擊下圖逐格睇《雷神4》預告精彩畫面!

+ 24