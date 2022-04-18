雷神4｜初預告出爐雷神激吻新歡？　妮妲莉寶雯女雷神造型正到爆

《雷神奇俠》系列第四集《Thor: Love and Thunder》首回預告今晚（18日）終於出爐！分半鐘片長訊息量甚大，最大亮點當然落在影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的Jane Foster化身女雷神的造型，當真型到不得了！

女雷神Jane Foster登場！（預告截圖）

妮妲莉寶雯為女雷神操到身形似男人？

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相信大家仲記得雷神在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中變成大肥佬，而在《Thor: Love and Thunder》預告前半部份就看到他努力做運動修身，好快就變返昔日有型大隻的樣子，在《復4》中跟雷神一起上路的「銀河守護隊」（Guardians of the Galaxy）成員亦有出現，而令人最震驚的是雷神竟然跟一名藍髮女子熱吻，唔通有新歡？

雷神激吻新歡？（預告截圖）

自從雷神將聖域界（Asgard）的皇位傳給「女武神」Valkyrie後，預告中的他似乎過著周遊列國的優哉游哉生活，而大家最期待的畫面就於預告結尾出現，身在戰火之中的雷神，竟然看到有人從老遠將雷神鎚Mjolnir吸到手，而這人正是其舊愛、現進化成女雷神的Jane Foster！相信大家跟雷神一樣看到這一幕都十分震撼，電影7月才上映，現在正是未出發，先興奮！

點擊下圖逐格睇《雷神4》預告精彩畫面！

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