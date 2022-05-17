奇異博士2｜北美票房勢打破3億美元！揭呢個英國男神原本有份客串

今年暑期票房大戰開始還沒兩周，Marvel最新大片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）就已經要蟬聯北美雙周冠軍，且近日賣座數字即可望突破3億美元大關，美國各地的戲院業者都認為這是景氣逐漸回復到疫情之前的好兆頭。



之前市場分析都預期今夏兩部Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》、《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）在北美都有機會票房打破3億美元，現在看來Marvel的金字招牌果真威力不減，前者即將率先達標。

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《福布斯》（Forbes）預測今夏美國票房成績，最看好6月要上映的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），認為票房有機會達到4億美元，《奇異博士2：失控多元宇宙》、《雷神奇俠4：愛與雷霆》則分別被認為北美票房會達3億5000萬美元、3億2500萬美元，而湯告魯斯（Tom Cruise）的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）並未特別被《福布斯》看好，連動畫片《光年正傳》（Lightyear）都被預期在美國有更好的票房。

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但在《壯志凌雲：獨行俠》試片傳出驚人好評後，片子的「錢景」也更被看好，現在被預期有機會飆至3億美元以上，雖然不見得能問鼎今夏北美賣座冠軍，卻有機會創下湯告魯斯近年來最出色的票房表現。

《奇異博士2：失控多元宇宙》在歐美大熱賣，相關討論都成為熱門話題，近日被揭露已經卸任的「007占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）本來有機會在片中客串演出一位超級英雄，最終因為擔心被傳染新冠肺炎可能影響家人和拍攝中的《神探白朗：福比利大宅謀殺案2》（Knives Out 2）沒能落實，劇組改找了另一位被粉絲期待的大牌接手，儘管Marvel迷對目前的演員並未不滿意，想到原本可能是丹尼爾基克，還是感到有些遺憾，希望Marvel日後還有別的角色能敲定他擔任。

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