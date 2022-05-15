《奇異博士2》劇情失望惹網民負評　似母親節電影音符大戰搲晒頭

《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）在香港上映超過一星期，票房表現不俗。在電影上映前，不少網民已聚集於討論區及社交媒體平台上討論多元宇宙的槪念，以至有機會發生於電影裡的事情，氣氛相當高漲。在電影上映後，網民延續討論劇情時，竟然罕見地出現一面倒「割凳式」的負評，令人大跌眼鏡。

以下內容含有電影劇透內容，未睇《奇異博士2》的觀眾慎入！

《奇異博士2：失控多元宇宙》電影海報。（imdb）

不少網民在留言都指電影未如預期一樣集中於奇異博士身上，反而太側重於紅女巫的角色，令電影猶如影集《WandaVision》的續集，而且紅女巫的角色能力設定過於誇張，雖然經過黑暗之書的增幅，但兩方之間的失衡亦令觀眾大失預算。亦有網民留言指太集中於紅女巫的尋子情節，笑指如果當成親情片，或者母親節電影，觀感就十分貼切。

針對紅女巫太搶戲的留言一點也不留情面。（《WandaVision》截圖）

網民亦對於在預告片中吊觀眾胃口，電影中卻孱弱得出奇的光明會（Illuminati）成員不感不滿。在電影上映前，有不少誇張的傳聞指湯告魯斯飾演的鐵甲奇俠（Iron Man）以及更多有可能回歸MCU（漫威電影宇宙）的角色，也有可能以《蜘蛛俠：不戰無歸》的形式客串出現，可惜最後僅有卡特隊長（Captain Carter）、X教授（Professor X）等幾位，毫無驚喜可言。網民指出，光明會的實力要態度反差實在太大，各個光明會成員死得太兒戲，而變種特攻（X-Men）的代表X教授亦被嚴重弱化，看來觀眾對光明會被秒殺、實力設定懸殊大失所望。

但亦有資深旳Marvel迷在回應其他網民留言時表示，觀眾有不少謬誤來自對MCU的了解不夠全面，未有收看影集之餘，甚至連電影系列也未完全看過，力勸各位：「只要有睇Wanda同What if，全部嘢都串連到。」

觀眾亦對孱弱得出奇的「光明會」成員大失所望。（《奇異博士2：失控多元宇宙》超級碗預告擷圖）

而對於奇異博士的一場自我對戰，電影中大搞音符特技，並用上巴赫（Johann Sebastian Bach）與貝多芬（Ludwig van Beethoven）的古典音樂作品作為大戰的分野，雖然兩位音樂家的作品在電影史上經常被運用，亦有助表明人物角色的形象與性情，但觀眾似乎對整個橋段並不受落。有不少網民取笑該橋段的視覺效果，在奇異博士的咒術下出現的音符太富童趣，與開場時的較硬朗的劍盾兵器反差過大，亦令人想到迪士尼動畫。更有網民嘲笑該段橋段，令他聯想到周星馳電影《功夫》的六指琴魔，並貼上劇照，雖然批評尖銳，但亦令人會心微笑，不失幽默。

有網民在留言中貼上《功夫》六指琴魔的電影劇照，取笑《奇異博士2》裡的「音符大戰」。（imdb）

至於片尾第二段彩蛋，便成為最後一個被網民狠批的地方。Marvel電影向來有兩段彩蛋傳統，不少觀眾為了不錯過透露續作的一點蛛絲馬跡，會在戲院中「捱過」長達數分鐘的片尾字幕，過去亦曾在《復仇者聯盟》（The Avengers）的彩蛋窺得重要訊息。但《奇異博士2》的片尾第二段彩彈，卻令不少觀眾大失所望，在片尾重新出現的宇宙838大叔，所發生的一切與Marvel其他電影的後續發展毫無連繫。雖然有資深影迷為大家腦補，指該幕致敬了《鬼玩人2》（Evil Dead II），主角鬼上身自己打自己，該位男演員便是當年的電影主角，但香港網民顯然未懂欣賞Sam Raimi在自己的新作中「向自己致敬」的行為。