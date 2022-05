《奇異博士2》劇情失望惹網民負評　似母親節電影音符大戰搲晒頭

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)在香港上映超過一星期,票房表現不俗。在電影上映前,不少網民已聚集於討論區及社交媒體平台上討論多元宇宙的槪念,以至有機會發生於電影裡的事情,氣氛相當高漲。在電影上映後,網民延續討論劇情時,竟然罕見地出現一面倒「割凳式」的負評,令人大跌眼鏡。

以下內容含有電影劇透內容,未睇《奇異博士2》的觀眾慎入!

《奇異博士2:失控多元宇宙》電影海報。(imdb)

不少網民在留言都指電影未如預期一樣集中於奇異博士身上,反而太側重於紅女巫的角色,令電影猶如影集《WandaVision》的續集,而且紅女巫的角色能力設定過於誇張,雖然經過黑暗之書的增幅,但兩方之間的失衡亦令觀眾大失預算。亦有網民留言指太集中於紅女巫的尋子情節,笑指如果當成親情片,或者母親節電影,觀感就十分貼切。

針對紅女巫太搶戲的留言一點也不留情面。(《WandaVision》截圖)

網民亦對於在預告片中吊觀眾胃口,電影中卻孱弱得出奇的光明會(Illuminati)成員不感不滿。在電影上映前,有不少誇張的傳聞指湯告魯斯飾演的鐵甲奇俠(Iron Man)以及更多有可能回歸MCU(漫威電影宇宙)的角色,也有可能以《蜘蛛俠:不戰無歸》的形式客串出現,可惜最後僅有卡特隊長(Captain Carter)、X教授(Professor X)等幾位,毫無驚喜可言。網民指出,光明會的實力要態度反差實在太大,各個光明會成員死得太兒戲,而變種特攻(X-Men)的代表X教授亦被嚴重弱化,看來觀眾對光明會被秒殺、實力設定懸殊大失所望。

但亦有資深旳Marvel迷在回應其他網民留言時表示,觀眾有不少謬誤來自對MCU的了解不夠全面,未有收看影集之餘,甚至連電影系列也未完全看過,力勸各位:「只要有睇Wanda同What if,全部嘢都串連到。」

觀眾亦對孱弱得出奇的「光明會」成員大失所望。(《奇異博士2:失控多元宇宙》超級碗預告擷圖)

而對於奇異博士的一場自我對戰,電影中大搞音符特技,並用上巴赫(Johann Sebastian Bach)與貝多芬(Ludwig van Beethoven)的古典音樂作品作為大戰的分野,雖然兩位音樂家的作品在電影史上經常被運用,亦有助表明人物角色的形象與性情,但觀眾似乎對整個橋段並不受落。有不少網民取笑該橋段的視覺效果,在奇異博士的咒術下出現的音符太富童趣,與開場時的較硬朗的劍盾兵器反差過大,亦令人想到迪士尼動畫。更有網民嘲笑該段橋段,令他聯想到周星馳電影《功夫》的六指琴魔,並貼上劇照,雖然批評尖銳,但亦令人會心微笑,不失幽默。

有網民在留言中貼上《功夫》六指琴魔的電影劇照,取笑《奇異博士2》裡的「音符大戰」。(imdb)

至於片尾第二段彩蛋,便成為最後一個被網民狠批的地方。Marvel電影向來有兩段彩蛋傳統,不少觀眾為了不錯過透露續作的一點蛛絲馬跡,會在戲院中「捱過」長達數分鐘的片尾字幕,過去亦曾在《復仇者聯盟》(The Avengers)的彩蛋窺得重要訊息。但《奇異博士2》的片尾第二段彩彈,卻令不少觀眾大失所望,在片尾重新出現的宇宙838大叔,所發生的一切與Marvel其他電影的後續發展毫無連繫。雖然有資深影迷為大家腦補,指該幕致敬了《鬼玩人2》(Evil Dead II),主角鬼上身自己打自己,該位男演員便是當年的電影主角,但香港網民顯然未懂欣賞Sam Raimi在自己的新作中「向自己致敬」的行為。