Marvel電影宇宙2022年首部作品《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),開畫未夠一星期已打破多項票房紀錄。繼開畫日火速以570多萬刷新香港史上5月非假日最高開畫票房,亦成為本年度開畫票房冠軍。

今集《奇異博士》反應不錯,票房大收。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

《奇異博士2:失控多元宇宙》公映僅短短6天(5月4日-9日)香港區票房就瞬即衝破3千萬大關,大收HK$36,788,715 (香港及澳門合共HK$40,117,196票房)。而在剛過去的週末長假期,亦吸引了438,453人次入場觀看,大收旺場。

在剛過去的週末長假期,亦吸引了438,453人次入場觀看。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

《奇異博士2:失控多元宇宙》由金像特技班底建構前所未見的多元宇宙,不單揭開多元宇宙更多奧秘,更開拓Marvel電影宇宙新世界觀,亦為更接上映的兩部Marvel電影︰7月6日上映的《雷神奇俠4:愛與雷霆》及11月上映的《黑豹2: 瓦干達萬歲》開個靚頭。