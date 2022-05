Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上周於世界各地上映,北美地區周末三日收1億8500萬美元(約14億4300萬港元),加上2億6500萬美元海外票房,開畫首周收入達35億港元,創2022年最高紀錄。

《奇異博士2》票房成績理想。(劇照)

今年目前最賣座電影為《蝙蝠俠》(The Batman),全球票房近60億港元,第二名為中國電影《長津湖之水門橋》,而《奇異博士2》暫時排第三,相信有望挑戰前兩名的成績。