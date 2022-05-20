黃子華拍《寒戰II》編劇新戲演大狀　王丹妮廖子妤好姊妹相愛相殺

由黃子華主演的賀歲片《飯戲攻心》受疫情影響，延至9月才上映。不過都無阻子華神的魅力，繼續片約不絕。今日（20/5）收到消息，下星期黃子華又有新戲開鏡，據知今次會是部法庭戲，子華會飾演一名大狀，出名毒舌，在庭上跟對手唇槍舌劍。而女主角方面，就有在電影《梅艷芳》中，飾演好姊妹的王丹妮及廖子妤，據知今次會一反好姊妹關係，變成相愛相殺的宿敵。

黃子華告別棟篤笑後，專注拍電影，片約不絕。（資料相片）

黃子華與律師最接近的角色，一定係《男親女愛》中的余樂天，劇中飾演師爺。(《男親女愛》截圖)

電影會於下星期開鏡，暫時連戲名都待定，至於演員名單，除了有主角黃子華、王丹妮、廖子妤，還有謝君豪、王敏德、何啟華（Dee哥）、楊偲泳、林保怡、栢天男，仲有導演谷德昭。至於導演就是首次執導，《激戰》、《寒戰II》及《梅艷芳》的編劇吳煒倫（Jack），重溫這三部電影的票房數字，分別錄得$4,463萬、$6,682萬及$6,240萬，可謂是億萬票房編劇，首部執導作絕對令人期待。

王丹妮與廖子妤在《梅艷芳》飾演兩姊妹，今次在戲名將演宿敵。（《梅艷芳》劇照）

其實早在數星期前，由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》中，曾邀請王丹妮、廖子妤及Jack做嘉賓接受訪問，當時導演關錦鵬談到非常欣賞王丹妮的演出，但好希望她可以早日搣甩梅艷芳的形象，讓大家看到另一個王丹妮。而Jack便透露自己正籌拍一部電影，將會由兩位當女主角，故事中二人不再是好姊妹，而是一對「一個會催毀對方一家，一個催毀對方一生」的朋友。