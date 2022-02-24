梅艷芳導演版｜明知無獎照去勁歌　張國榮︰一生最遺憾的三件事

《梅艷芳》（導演版）於disney+上架第四集。上集以梅姐的感情事為主，來到今集將講到梅姐與哥哥張國榮的友情。更揭露1983年度《十大勁歌金曲總選》，《風繼續吹》失落十大金曲獎，令哥哥在梅姐面前許下誓言，要憑新歌下年吐氣揚眉。

聽到Ｄo姐以「慈善」形象洗底，梅姐一面不悅。（《梅艷芳》導演版影片截圖）

來到第四集，時間線已講到梅艷芳從泰國避風頭後，返港重新發展事業，而她上當年Do姐鄭裕玲（韋羅莎 飾）主持的訪問節目時，就被尖銳而心懷不軌的提問問到黑面，更立即要求終止訪問。雖然如此，但當梅姐冷靜下來，想清楚提問本質，並想要正面回應時，訪問得以繼續，並交出真心講出當時的心境狀況。

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隨後故事集中在張國榮身上，時宜張國榮已宣布退休，但時間一轉重提哥哥的失意時，包括提到1983年度《十大勁歌金曲總選》。當年頒獎禮在舉辦前一星期已得知賽果，梅艷芳憑《赤的疑惑》、《交出我的心》奪得兩首金曲，一臉興奮，奈何好朋友張國榮未能以《風繼續吹》奪獎。雖然無獎，但張國榮堅持出席，認為是尊重自己行業。該事年在亞視節目《今夜不設防》，哥哥有親口講過，並以「一生人三件最遺撼的事」來形容。

梅姐預先得知自己得獎非常開心，但見到沒有《風繼續吹》顯得有點失望。（《梅艷芳》導演版影片截圖）

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1984年度，張國榮終於憑《Monica》，奪得個人首支金曲獎。（《梅艷芳》劇照）

至於劇集另一小插曲，是講到哥哥雖然不忿，但決心下年一定要一吐烏氣。並在後台將《Monica》的Demo播給梅姐聽，揚言︰「下首歌一定滿足嗰班咁有品味嘅人！」結果翌年，《Monica》順利摘下一首金曲獎。雖然該情節未知是否屬實，但亦將哥哥那份堅持和不服輸的精神，展現出來。當年摘下金曲的朋友，可以有機會多唱一首新歌，但戲中哥哥已表明如果下年得獎，一定唔唱新歌，要唱回《風繼續吹》，將它帶回《勁歌》舞台。