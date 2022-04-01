張國榮逝世19年｜《梅艷芳》未拍出的遺憾　「出場被噓到隻狗咁」

張國榮曾參與由黃霑（左一）、倪匡（右二）及蔡瀾（右一）的訪談節目，傾訴自己的經歷。（《今夜不設防》截圖）

每年來到四月一日，香港人也會想起「哥哥」張國榮，今年已是第19年。

不少歌迷影迷也會在哥哥的忌日，用自己喜愛的方式紀念他，或許也會重溫哥哥的作品，再睹張國榮的風采。

電影《春光乍洩》劇照，張國榮憑何寶榮一角，提名香港電影金像獎最佳男主角。（imdb）

然而，張國榮的一生裡，並非無時無刻，也如同我們回憶一樣，受盡我們千般愛戴。哥哥曾經在電視節目《今夜不設防》中，訴說他三次最難受的經歷。而電影《梅艷芳》便拍出其中一個。

硬着頭皮出席勁歌總選

1983年，張國榮憑《風繼續吹》紅極一時，但在該年度的《十大勁歌金曲總選》，無法憑該作品得獎。當年歌手也會在一週前得知賽果，哥哥雖然知道未能獲獎，但憑住一份體育精神，仍硬着頭皮出席頒獎典禮。在台下得知好友羅文，曾因得一首金曲獎嫌少考慮缺席，這令哥哥更不是味兒，他覺得自己一首都冇機會拿，為何對方還要考慮出席與否？最終哥哥亦有現身頒獎禮，當年黃霑也對他的出現感到驚訝。而這一幕，在電影《梅艷芳》的導演版會詳盡地拍出來。

梅艷芳導演版｜明知無獎照去勁歌 張國榮︰一生最遺憾的三件事

+ 2

演唱飛帽被「打回頭」

另一次是初入行不久，在麗的電視舉辦的大型歌唱活動上，哥哥出席演唱。他因活動前接拍電影《大內群英》續集而剃頭，唯有戴着海軍帽，配襯一襲西裝表演。不料上台演唱時已經噓聲一片，但哥哥堅持將表演的歌曲全部唱完，在最後把頭戴的海軍帽向觀眾派送出去，豈知又再響起噓聲，自己剛派送下台的海軍帽被丟回台上，然後在噓聲中返回後台。回到家中，電話錄音機中更有許多「風涼話」的留言，令張國榮當下十分難受。

噓聲中唱出金曲金獎《有誰共鳴》

第三次，又是在《勁歌金曲》的總選頒獎禮上，哥哥憑《有誰共鳴》獲得1986度的金曲金獎，當年由於譚詠麟在澳洲巡迴未能出席，有指因此將金曲金獎頒給張國榮。故一宣布賽果後，全場反應非常激烈，要面對一片噓聲。張國榮在節目中回想起來說︰「自己站在台上，立即被噓到隻狗咁，當時心想：『我只有兩個選擇，一、我忍受了他們的反應，表演下去；二、我當下便將一切不滿罵回去。』」哥哥當然選擇了一，專業地演出下去。面對觀眾的反應，自覺十分委屈，他自問每次演出皆盡心盡力，但觀眾竟然以噓聲回應，當下的難受程度，令他極為難堪。

回顧張國榮在訪問節目中的分享，更覺哥哥過去的敬業與用心。而每次再回憶哥哥的表演時，在他沉厚、柔情的歌聲中，更見張國榮的情深意切，更懷念他在舞台上散發的魅力。在張國榮的舊作品以外，哥哥的歌迷影迷亦可在今年，於Disney+串流平台上觀賞電影《梅豔芳》的導演剪輯版，當中講述了哥哥過去與梅姐經歷的大小往事，藉着王丹妮與劉俊謙在銀幕上重現給觀眾。