壯志凌雲｜湯告魯斯三位前妻有奇特共通點　網民驚訝：早有預謀？

新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）近日成為全城熱話，今年便「奔六」的湯告魯斯（Tom Cruise）貫徹賣命風格，親身演繹一幕又一幕高難度飛行場面，令觀眾嘆為觀止，不得不佩服他的魄力與專業精神。

湯告魯斯在《壯志凌雲：獨行俠》的賣命演出，完全值回票價。（劇照）

作為世界級萬人迷的湯告魯斯，自從十年前跟第三任妻子姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）分開後便再無公開戀情，即使過去出現不少緋聞對象，但都只是得個傳字。究竟靚佬湯太享受單身生活，還是沒法忘記昔日戀情呢？有外媒分析他三任前妻有什麼共通點，結果令人相當驚訝！

靚佬湯似乎特別鍾意於比他高的女性。（視覺中國）

首先三位女士的身高都比湯告魯斯高，第一任Mimi Rogers身高174cm；第二任妮歌潔曼身高180cm；第三任姬蒂賀姆斯175cm，靚佬湯的官方身高為170cm，看來他特別鍾情於身材高挑的女性。

第二個共通點是年齡，三位女士當然有年齡差距，但剛巧都是相差11歲，Mimi Rogers生於1956年，比1967年生的妮歌潔曼年長11歲，而姬蒂賀姆絲生於1978年，剛巧比妮歌年輕11載，網民笑言湯告魯斯下一任妻子應該生於1989年，甚或2000年出生。

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不過第三個共通點跟以上說法有些衝突，原來三任前妻都在34歲時跟靚佬湯離婚，即分別為1990年、2001年及2012年，究竟是巧合還是早有預謀呢？但根據以上推算，估計靚佬湯再有新戀情，對象不會是1989年出生，因為已過了34歲時離婚的設定，但假若跟「千禧BB」走在一起，就變成爺孫戀了。