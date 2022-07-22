神探大戰影評｜劉青雲再演精神分裂超水準　兩場戲盡展影帝級演技

作為警匪片，《神探大戰》的火爆場面不輸於《怒火》。在導演韋家輝的把控下，一部燒腦又火爆的警匪槍戰大片在這個暑期檔亮相了。



《神探大戰》或許是韋家輝從影以來執導過最大規模的電影，一改他往日作品精煉凝重的特點。層出不窮的動作場面、突如其來的劇情反轉，帶給觀眾不停歇的感官衝擊。

這一次的《神探大戰》以商業大片為創作基本，同時又保持了導演張揚的自我風格。韋家輝在個人表達與商業訴求之間找到平衡，從而讓《神探大戰》成為一部特立獨行的警匪片。

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影片像一輛風馳電掣的跑車

《神探大戰》並非韋家輝舊作《神探》續集，兩部作品的聯繫只有主人公相似的「瘋癲」人設。天才與瘋子只有一線之隔，這個創作理念是一脈相承的。片名加了「大戰」二字，絕非噱頭。影片中的動作大場面接二連三，是貨真價實的商業大片。

《神探大戰》的故事開篇於17年前，警隊中綽號「神探」的李俊（劉青雲飾）因為精神疾病而丟掉工作。17年後，十餘位懸案受害者的後代組成一心復仇的「神探幫」，他們借助李俊研究出來的懸案線索開始報復嫌疑人，劇情由此開始了一路狂飆。

片中，李俊和警察陳儀（蔡卓妍飾）根據蛛絲馬跡去查找「神探幫」的真實身份。整個調查和追捕的過程中，衝突不斷、險象環生，有三場大戰戲份值得一提。

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第一場，廟街大戰，這場槍戰追逐戲突出一個「難」字。在人頭攢動的廟街夜市中，警方對「神探幫」的兇犯們展開圍追堵截。兇犯們肆無忌憚地射擊，警方時時要注意保護平民。整場戲處於一個複雜混亂的環境當中，警匪兩派人馬在高速奔跑中不斷遇到未知的阻礙。

反派難以逃脫，正派難在抓捕。李俊的介入再次讓大戰場面升級，他以一把防暴槍扭轉了警方的劣勢。港產警匪片總是在意想不到的地方發生激戰，從而帶來扣人心弦的效果。

第二場，飛車大戰，這場飛車戲突出一個「險」字。「神探幫」追殺仇人，警方在抓捕「神探幫」，三方人物在高速行駛的大客車中展開交鋒。

這場戲的精彩在於狹窄空間裡的近距離搏鬥，追捕者、行兇者、逃跑者在車裡混戰一團。即使逃過了人為傷害，交通意外也在所難免，整場戲的每一秒鐘都是生與死的考驗。

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第三場，船塢大戰，整場戲份突出的是一個「烈」字，猛烈、慘烈是大戰的基調。導演選擇一座無人的船塢作為最後決戰之地，為的就是讓警匪雙方能夠各自使出渾身解數，給整部影片一個激烈的結尾。

船塢大戰充分利用了場景中的複雜地形，在船艙內外、甲板之上，衝鋒槍、手槍、狙擊步槍、手榴彈齊上陣。警方出動了飛虎隊，匪徒也是訓練有素。雙方在戰術方面針鋒相對，在濃烈的交火氛圍中，給觀眾帶來了觀影爽感。

這三場大戰戲固然精彩，但《神探大戰》的難得之處在於，武戲不搶、文戲不弱。通常的警匪動作片主要是看動作，《神探大戰》卻擁有曲折且環環相扣的劇情。

在片中，涉及到了飛屍案、魔警案、屠夫案等多宗懸案要案。李俊不僅要追查「神探幫」，還要解開這些多年前懸案的真正謎底。即使是片中的文戲，也沒有停歇平緩之處，精神分裂的李俊要在幻想、妄想之中找到線索，不斷與自己博弈。

獨特的案件分析方式，激烈的警匪交鋒，這讓整部電影仿佛是一輛風馳電掣的跑車，載著觀眾一路飛馳前進。沒有廢戲和多餘台詞的《神探大戰》，容不得觀眾看手機，稍一分神，可能就會錯過關鍵劇情。

導演韋家輝的「快狠準」

在香港影壇，編劇韋家輝、導演杜琪峯曾經是黃金搭檔。在銀河映射，韋家輝不僅是杜琪峯的文膽，也是焦孟不離的聯合導演。兩人聯手執導了《孤男寡女》，《大隻佬》，《神探》等眾多經典作品。

兩人近幾年的工作狀態是時而合作，時而單飛。《神探大戰》由韋家輝獨自執導，在他的把控之下，一部非典型的黑色電影誕生。

《神探大戰》有基調陰暗、憤世嫉俗等黑色電影的氣質。還有黑色電影中少不了的偵探元素，片中失去警察身份的李俊就充當了偵探這一角色。但是，《神探大戰》又有黑色電影中罕見的火爆大場面。在主流的商業片框架中，融入非主流的劇情和人物，成就了一部風格特立獨行的作品。

影評人大衛博維（David Bordwell）在《香港電影的秘密》一書中曾如此概括香港電影：「盡皆過火，盡皆癲狂。」這部《神探大戰》就精準體現出這八個字的精髓，情節過火，人物癲狂。

但影片又可以視為韋家輝導演生涯的進階之作。既考慮了市場效應，也兼顧了個人表達。至少和他以前的作品相比，導演水準有了進一步的提升。

編劇出身，韋家輝的長處是給每個情節的轉折之處設置無限可能，一件事情發生了，帶來的後果他會想出20個以上的後果。所以，看他編劇的電影《神探》，《毒戰》，都預料不到下一步會發生什麼，充滿了未知。

韋家輝以前單獨導演的電影就容易「飛起來」，《一個字頭的誕生》、《再生號》等作品的故事情節就是在不斷轉折與變化之中，觀眾有時會跟不上他的敘事節奏。由他和杜琪峯聯合執導的《孤男寡女》、《大隻佬》等作品的風格就明顯穩健扎實。即使情節充滿想像力，但杜琪峯仍然會把韋家輝拽回地面。

這一次的《神探大戰》，韋家輝導演的創作風格可以歸結為「快、狠、準」。觀影的時候就能感受到，劇情雖然狂飆，但前進的軚盤仍然牢牢把握在導演手中。紛繁複雜的情節和人物關係都沒有失控，這是導演「穩」的一面。

不管怎樣枝節橫生，劇情始終朝著預定好的終點前進，這是導演「準」的一面。從影片結局驚人的反轉就能看出，這個終點是韋家輝早早確定的，在前面的劇情中也做了豐富的鋪墊。讓每個演員發揮出極致的演技，讓每個場面都達到震撼的效果，這是導演「狠」的一面。

綜合來看，年屆六旬的導演韋家輝仍然在不斷提升和完善自我，《神探大戰》在他的作品序列中名列前茅。

演技封神的劉青雲

劉青雲是演員，也是影帝，更是戲癡。在《暗戰》、《目露凶光》、《忘不了》、《神探》、《竊聽風雲》等等一系列電影中，我們看到了他塑造眾多截然不同的角色。從心思縝密的警察，到癡情的巴士司機，還有精神分裂的神探，每一個角色都由內及外地入神演繹，令人信服。

《神探大戰》中，他再一次塑造一位精神分裂神探。劉青雲的表演沒有走捷徑，仍然是以體驗派入手，讓自己接近角色、走進角色、成為角色。在片中，他絕大多數時候都是以露宿者的身份登場，從裡到外都是破衣爛衫，那件黃色的雨衣格外扎眼。

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在戲外，即使是在等候拍攝的時間裡，劉青雲也沉浸在角色中。以露宿者的方式吃飯、坐臥。當他以一幅邋遢的形象在鬧市中拍戲，周圍的人群甚至在避讓他。他就是這樣從造型到心理去感知角色，從而才能演繹出角色的真實感。

片中有兩場戲尤為值得一提。一場是李俊成為嫌疑人受審訊，他看到了自己女兒的幻象，不斷質問女兒為何走上邪路。同時，他還要和警察方禮信（林峯飾）爭辯自己的清白。

這場戲裡，他不斷地變換語氣、神態。父親訓斥女兒的時候，痛心疾首。作為良民感覺自己被誣陷，站起來吼叫「我沒有」的那一刻氣場全開。他把角色的多重人格表現得淋漓盡致，彰顯出「天才與瘋子只有一線之隔」這個創作母題。

還有一場戲是結尾處，面對血債累累的兇手，李俊有機會對他實施報復。但是，李俊內心中的信念是「一日警察，一世警察」。在善與惡之間糾結，在生與死之間徘徊，他最終選擇了正義。

特別是李俊那一句發問：「是人都能變怪物，為什麼我不能變？」將角色左右為難的痛苦完整地宣洩了出來。那一刻的李俊，殺氣中又帶著癲狂。這樣複雜且有深度的表演，被劉青雲完美駕馭了。

結語

整體而言，《神探大戰》的看點在於「新意」和「震撼」。

所謂「新意」，是以黑色電影的類型來創作一部主流商業片。影片中的故事和人物都劍走偏鋒，故事將查案、復仇、揭秘融為一體，人物多數都有精神和心理問題，行為難以預料。作為一部警匪片，《神探大戰》創新性十足。

所謂「震撼」，就是將警匪對戰的場面拍出一流的火爆效果。槍戰、爆破、搏鬥、飛車等等場面輪番上演，不負「大戰」片名。

《神探大戰》比《怒火》更憤怒，更激進，更有力量，更為老辣，更有話說，更多隱喻。良知是藝術家不能沒有的，公共表達是好作品不能沒有的。韋家輝向天嘶吼，奉獻了一部心理寫實的高完成度大片。

這個暑期檔新片數量不多，一部貨真價實的警匪大片《神探大戰》，正在讓市場繼續升溫。

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