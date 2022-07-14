神探大戰專訪｜韋家輝原想拍《大時代》？　劉青雲︰似又要去考試

2007年《神探》，結局出人意表，被奉為劉青雲與韋家輝的神作之一。來到2022年，韋家輝與劉青雲再次走在一起拍出《神探大戰》。再次背起這個「神級」戲名，自自然然散發出一股神聖魅力，至少想看看兩位今次會搞甚麼？

更神的地方是，二人原本走在一起，並不是為拍《神探大戰》，而是想拍一套在這個年頭發生的《大時代》，但直到創作時，韋家輝聲稱腦海有把聲音，不斷教他寫教他拍，漸漸地發展出《神探大戰》。電影在2018年拍畢，但因為各種原因遲遲未能上畫，而那把聲音又似乎樂此不疲，繼續指引韋家輝︰「可以再剪好啲！」結果去到今年終於才定案，「現在這個版本，應該經歷了一百幾十個版本了。」韋家輝說。

韋家輝與劉青雲走在一起，就是有份魅力讓你想窺探今次會拍出甚麼。（KAON@rworkshop）

《神探大戰》除了繼續有韋家輝、劉青雲，其他演員都是新加盟，包括林峯。（《神探大戰》劇照）

是神探，是神導，還是神怪？

韋家輝自言做了創作30多年，理論上已明白拍戲是甚麼一回事，但去到《神探大戰》便出現一個怪現象，會突然有把聲出來教他去講故事。「過去創作，都會出現一把聲音跟自己說話，但從未試過像今次那麼強烈。基本上我糟質了剪接師兩年，剪完又剪，每次剪完問我滿意嗎？說滿意後，當晚睡覺時又會有把聲音跟你說︰『不行，這不是最好』我好明白個故事還在發展中，結果剪了應該有一百幾十個版本，第一個版本片長有2小時45分鐘。」在旁的劉青雲都忍不住說︰「如果仍未上畫，我相信是要補戲。」

韋家輝覺得創作《神探大戰》時，有把外來的聲音指導他去創作，好神奇。（KAON@rworkshop）

今次合作，源於英皇電影老闆楊受成博士邀請，希望兩位聚首，來個延續，但不是《神探》，而是更經典的《大時代》。韋家輝︰「楊生是找我拍《大時代》，我都有興趣去看看，在這個年頭再拍《大時代》，有沒有另一方法去講這個故事，但當接了這個計劃後，那把聲音便出現，發展下去就變成《神探大戰》。」

《大時代》今年播映30年，至今仍被視為創作界的神話。（《大時代》影片截圖）

2007年的《神探》，一直被奉為二人的神級作品，更為青雲未能憑此奪金像影帝而飲恨。（《神探》劇照）

劉青雲︰「韋家輝就是個宗教」

看見戲名又是「神探」，自然認定今次是延續篇，但韋家輝一再澄清兩者沒關係︰「其實我不喜歡拍續集，生命苦短你還可以拍多少部戲，都已經拍過再拍又有甚麼意義，但《神探大戰》和《神探》對我來說是完全兩個故事。」

作為長期合作夥伴，當劉青雲接到韋生的電話，說要開拍《神探大戰》，他已相信一定跟《神探》不會是同一件事。劉青雲︰「上去跟韋生研究劇本後，聽完已心知不妙，一定沒有劇本，哈哈……好明顯，每次合作都是個大挑戰，就像要去考試，而我亦是個久不久需要一場考試的人。」

青雲已習慣沒有劇本的拍攝︰「臨場才有對白不好嗎？你NG有藉口嘛，預早給你讀了兩日都NG？」（KAON@rworkshop）

直到一開拍，青雲便發覺的確不用擔心，拍攝模式很適合自己。「臨場才有對白不好嗎？你NG有藉口嘛，預早給你讀了兩日都NG？不用多想，只要好好享受拍戲時的一剎。韋家輝很多時近似一個宗教，你會信他做到，而你就只有信。」

創作人只是接生醫生

既已成事，不再深究，但最想知道是，新《大時代》的故事還有機會發展下去？韋家輝︰「不知道的，有時創作好奇怪，再拍都不會跟之前的《大時代》一樣，要等另一把聲音告訴你，你想得通就可以去拍。我經常說創作人只是個接生醫生，有些創作叫經典，有些叫好，但你回頭看，真的是你創作嗎？我覺得是有上帝在創作，我只是有幸做接生醫生，我接到這部戲，上帝將這部戲放到你名下，當是你的作品。」

韋家輝是有劇本的，只是會不停改動，因為他深信劇本是有生命力的。（《神探大戰》劇照）

在《神探》中，劉青雲可以看到人心中的鬼，來到《神探大戰》，他可以跟受生命威脅的人隔空交流，從而令青雲在戲中有不少對空氣說話，同一時間一人分飾多角的畫面。劉青雲︰「我懷疑韋生知道我是這樣的一個人，知道我經常自言自語，經常同自己說話。我都相信自己不只是得一個，至少有好幾個，就像今日做訪問的劉青雲，跟當日拍戲的劉青雲不是同一個人，他是他，我是我，今日我只是我帶住他的記憶來這裡。」

劉青雲在《神探大戰》中，可以跟受生命威脅的人隔空交流。（《神探大戰》劇照）

小心自己變成魔鬼

《神探大戰》有一句命題，「與怪物戰鬥，小心自己成為怪物」這是出自德國哲學家尼采，在《善惡的彼岸: 一個未來哲學的序曲》（Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future）的名句。意思大約指，如沒規限一個界線給自己去對付敵人，一直只認為自己是神聖自己是對的，最終自己都會變成另一頭怪物。

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引用這個名句，因為過去這幾年，全世界發生的事都對韋家輝有很深感受。「全球都有人說自己是代表上帝，是正義那邊。世界上，如果一場戰爭打得很激烈，那定必是大家都覺得自己是站在上帝那邊，對方是魔鬼。人最怕以為自己是上帝那邊，萬一你不是呢？或者你相信那套想法，其實不是上帝而是魔鬼那邊呢？你會怎樣面對？」

青雲都認同韋生的說法，他覺得大家都自認是站在上帝那邊，因為這是令自己活得較容易的說法。「人站在這位置是比較易活著，我對你錯，我是神你不是，你站在這角度去做人會容易一點。人是自私的，當然希望自己活得好一點，所以很多時都會採納了這說法，就算發現自己原來不對，都會繼續堅持自己是對的。」

鳴謝

髮型：Peter Cheng（韋家輝）

化妝：Chi Chi Li（韋家輝）

場地：駱克道81號