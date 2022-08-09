殺手列車｜盤點畢彼特10套必睇電影　拍1套戲與安祖蓮娜祖莉訂情

【殺手列車／子彈列車／Bullet Train】改編自伊坂幸太郎小說《瓢蟲》的動作片《殺手列車》（Bullet Train）熱映中，電影請到睽違3年再度出馬主演的畢彼特（Brad Pitt）加盟，飾演被衰神附身的殺手，帶來暑假期間不容錯過的動作片。



回首畢彼特早期出演過的電影，有不少為人津津樂道的作品，如樹立美型吸血鬼典範的《吸血迷情》（Interview with the Vampire／台譯《夜訪吸血鬼》）、賺人熱淚的《情約今生》（Meet Joe Black／台譯《第六感生死緣》）和讓畢彼特成功轉型性格動作男星的《七宗罪》（Seven／台譯《火線追緝令》）都是經典。

而2001年成立製作公司「Plan B」之後，畢彼特的事業重心也逐漸往製片人靠近，曾製作過《被奪走的12年》（12 Years a Slave／台譯《自由之心》）、《月亮喜歡藍》（Moonlight／台譯《月光下的藍色男孩》）等奪獎佳作，同時也在演員路上持續活躍，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，複習近20年來畢彼特主演的10大人氣電影吧！

【圖輯】點圖即睇近20年來畢彼特主演的10大人氣電影👇👇👇

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No.10《戰逆豪情》（Fury／台譯《怒火特攻隊》）

由畢彼特、沙拉保夫（Shia LaBeouf）、盧根利文（Logan Lerman）等人主演的《戰逆豪情》，描述二戰期間，歐陸戰場上一支M4坦克車隊在德國前線的奮戰，畢彼特所飾演的上士Don Collier，綽號「戰爸Wardaddy」，擔任「怒火號Fury」（也是英文片名）戰車車長，帶領著組員四人和補充兵Norman Ellison，為了截斷敵人進擊在槍林彈雨中誓死抵抗，壯烈表現讓本片叫好又叫座，也有人震撼道：「五十幾歲的肌肉還練那麼漂亮」、「虎式戰車那場戲真的很慘烈。」

No.9《戰爭機器》（War Machine）

《戰爭機器》一片的劇本靈感來自近代史，以黑色幽默的喜劇手法，諷刺美國發動的阿富汗戰爭，畢彼特在片中飾演性格狂妄的上將Glen McMahon，不同於多數戰爭類型片，這位四星上將並非英雄，自負地認為可以結束戰爭、為阿富汗人民伸張正義的上將，最終卻發現自己始終困陷在戰爭思維與政治策略的兩難中，最終落得狼狽下場，有人評論：「當年剛看這部覺得笑點很尷尬」、「但幾年後重看又覺得這就是影片想呈現的、不上不下的戰爭荒謬。」

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No.8《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds／台譯《惡棍特工》）

同樣以二戰為背景，《希魔撞正殺人狂》的導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）為觀眾帶來的是一部架空的、充滿殘暴美學的復仇劇，畢彼特飾演的中尉Aldo Raine率領著冠上「惡棍」之名的特務小隊，小隊隊員的任務指標很單純，就是要「蒐集百張納粹頭皮」，片中採用了大量誇張的暴力鏡頭，並結合諜報元素上演了電影後半段的盛大刺殺橋段，許多觀眾認為：「劇情很有張力」、「對白很好笑」、「喜歡畢彼特在裡面的美國南方口音，很可愛。」

No.7《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button／台譯《班傑明的奇幻旅程》）

《奇幻逆緣》故事採取倒敘法講述，畢彼特飾演的主角Benjamin Button從出生起，身體年齡就與常人不同，像是80歲的老頭子，隨著實際年齡增長，外觀越活越年輕，反方向的成長歷程讓主角經歷兒時被遺棄、在老人院度過童年等際遇，也和一路上相知相識的女主角在感情上數度擦身，情節細膩打動不少網友：「主角的一生就像是從外觀上體現了『反璞歸真』這句話」、「男女主都年輕力壯的那一刻很脆弱也很美。」

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No.6《地球末日戰》（World War Z／台譯《末日之戰》）

說到畢彼特的高票房作品，一定有這部《地球末日戰》，這部超賣座的喪屍電影，雖然題材上不算特別新穎，約略也是喪屍災難、病毒和疫苗的組合，但緊湊的劇情節奏和到位的角色刻劃還是為本片搏得好評，畢彼特飾演的「聯合國安全理事會調查員」Gerry Lane最初並非帶著拯救全人類的大義行動，而是顧及家人安危、迫於無奈這點被許多觀眾讚揚：「很符合真實人性」，另外「大批淹沒的活屍海看起來又噁又爽。」

No.5《星際任務》（Ad Astra／台譯《星際救援》）

作為畢彼特少數以星際旅途為背景的電影，《星際任務》並非單純的一樁太空遇難記，電影描寫近未來人類在太空科技上有所進展，得以殖民月球、火星時，主角Roy McBride的科學家父親前往海王星進行外星生命搜索，卻意外失蹤，畢彼特飾演的主角多年後決定憑線索前往救援的故事，只不過更深層的任務目的也在過程中逐漸被揭露，許多觀眾看完後表示：「覺得重點其實擺在親子間的關係、人性上」、「滿喜歡裡面畢彼特獨白的方式。」

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No.4《魔球》（Moneyball）

《魔球》根據同名紀實著作改編，描寫由畢彼特飾演的、身為前美國大聯盟棒球選手的Billy Beane，透過數據科學，帶領奧克蘭運動家隊在經費有限的情況下奪下連勝的故事，在片中為了組建起應用「棒球統計學」的理想隊伍，主角必須努力突破來自球團教練、球探等內部質疑，並打破棒球界的迷信取得成功，勇於奮鬥的過程讓影迷感動：「忠於理想的身影非常耀眼！」、「對的事就該勇敢去做」鼓舞了不少人。

No.3《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith／台譯《史密斯任務》）

身為荷里活的多情種子，畢彼特「假戲真做」、「演一部愛一部」的習性是有名的，當中最為人熟知的，莫過於近年使其身陷離婚官司的導火線—《史密夫決戰史密妻》，這部動作喜劇讓當時已為人夫的畢彼特和女主角安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擦出愛火，使戲外感情線比電影更有話題，劇情本身講述身為職業殺手的史密斯夫妻兩人，各自隱瞞身分生活多年後，終於因任務發現真相的故事，有人重看之後說：「相愛相殺超好笑」、「《SPY×FAMILY間諜家家酒》的靈感該不會從這來的吧。」

No.2《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood／台譯／《從前，有個好萊塢》）

光是看見《從前，有個荷里活》的卡司—畢彼特、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、瑪歌羅比（Margot Robbie）和導演昆頓塔倫天奴的大名，就知道這部片非看不可，身為主角的兩大男神在劇中分別飾演過氣的西部劇演員Rick Dalton和替身Cliff Booth，這兩個虛構角色被放進60年代的荷里活時空背景中，那個有西部電影、 Hippy文化和李小龍的時代裡，並為當時轟動影壇的女星謀殺案譜出不一樣的結局，有人看完說：「即使不熟悉歷史，也看得很盡興」、「中間一度想起《華爾街狼人》。」

No.1《殺手列車》（Bullet Train／台譯《子彈列車》）

未演先轟動的《殺手列車》改編自伊坂幸太郎小說的「殺手」系列三部曲之一《瓢蟲》（另外兩部分別是《蚱蜢》和《螳螂》），小說出版不久早已有許多讀者敲碗：「快改編電影！」故事背景設定在急速行駛的新幹線上，多組來自各國的殺手—水果二人組、白死神、王子、毒蜂等人，將以空間極度有限的車廂為舞台，和畢彼特飾演的瓢蟲來場爭奪手提箱的大亂鬥，從充滿繽紛感的預告片中可以一窺本片幽默、富娛樂性的敘事基調，以及刺激的武打場面，令不少觀眾按捺不住興奮：「好想快點跳進伊坂宇宙啊！」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月31日至2022年07月30日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『布萊德彼特電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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