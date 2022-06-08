傳《壯志凌雲》班底拍F1電影　咸美頓畢彼特參與　獲Apple注鉅資

湯告魯斯主演的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）叫好叫座，當中的真實戰機動作場面更是令人拍案叫絕，現在一級方程式賽車（F1）也有機會以此方式呈現在大銀幕。

有傳Apple TV找來《壯志凌雲：獨行俠》班底，與七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）及巨星畢彼特（Brad Pitt）合作，拍攝一套「將改變業界生態」的F1電影。



專門報道荷里活消息的媒體《The Hollywood Reporter》指，Apple在經過5個月的努力後，終於成功購入一套未命名的F1電影發行權，「電影將由畢彼特主演，《壯志凌雲：獨行俠》導演高辛斯基（Joseph Kosinski）執導，亦有大量《壯》的班底參與，包括編劇Ehren Kruger、監製Jerry Bruckheimer及Chad Oman。」

這套傳聞中的F1電影，有指由畢彼特主演。（Getty Images）

既是F1電影，當然也少不了真實的F1巨星，報道續指：「咸美頓也會參與，這位七屆世界冠軍將會在畢彼特的公司Plan B Entertainment之下，出任電影監製之一。」

雖然電影未有確實的開拍日期、也尚未有片名，但《The Hollywood Reporter》指劇本走向已有眉目：「故事將會圍繞一名本來已退役的老將復出，並親身培育一名充滿潛質的新秀。」這故事也與《壯志凌雲》的主角重出江湖、指導已故摯友兒子的情節有異曲同工。

有傳咸美頓將出任監製之一。（Getty Images）

報道指，Apple為這部電影投資極鉅，並計劃在全球影院公映最少30日、甚至60日，才會轉到Apple TV+平台播放，導高辛斯基、編劇和監製預計會獲得8位數美元收入，畢彼特的Plan B Entertainment更會獲4000至5000萬美元收入。

Apple願意投資如此鉅額，「部份是對畢彼特和F1的賭博」，除了畢彼特是全球知名的影星，F1也因Netflix紀錄片《極速求生（Drive to Survive）》而紅遍全球，「車手的生活令人嚮往」。除此之外，Apple也希望《壯志凌雲》當中「將觀眾帶入真實F-14戰機的體驗」，放到F1戰車之中。

《壯志凌雲：獨行俠》採用全真實的戰機拍攝動作場面。（劇照）

至於為何會找來咸美頓合作？除了因為這位平治車手擁有七屆冠軍頭銜，也因為《壯志凌雲》導演高辛斯基在拍攝時，曾透過主演的湯告魯斯與咸美頓有所接觸，因此當決定開拍F1新電影時，便邀來咸美頓和其團隊一同討論，最終落實合作。