《孤疑前傳》上畫被重提《殺人犯》抄襲　周顯揚︰沒有做就可以了

2009年7月上畫的香港懸疑電影《殺人犯》，由周顯揚執導，郭富城、張鈞甯主演，故事講一個患有不老症的「小朋友」，多年來策劃多場兇殺案，結局出人意表。不過電影上畫不久，就被指跟外國另一部電影《孤疑》（Orphan）撞橋，電影更緊隨同年8月在香港上畫，惹起爭論，導演周顯揚亦多次澄清並無抄襲。早前，影評人舒琪在個人Facebook專頁上載了《孤疑前傳》（Orphan: First Kill）的海報，表示電影的前傳即將上畫，但其帖文便寫上︰「《殺X犯》有前傳？」疑再諷刺《殺人犯》，結果竟引來導演周顯揚真人，親自留言回應。



《孤疑前傳》上畫在即，影評人舒琪再次將電影跟《殺人犯》相提並論。（網頁截圖）

同為2009年上畫的《孤疑》，當時由天才童星伊莎貝福曼（Isabelle Fuhrman）飾演不老症女童艾絲特（Esther），藉純真面孔，包藏兇狠可怕的性格，陰森眼神更叫人不寒而慄。電影在13年後推出系列作《孤疑前傳》，而匪夷所思之處是導演堅持要由年屆25歲的伊莎貝福曼親自演繹，還要不用電腦特技。

《孤疑前傳》25歲主角回春演9歲妹妹 導演堅持棄特技靠土法拍攝

雖然是前傳，但導演堅持由現年25歲的女主角演出，扮演9歲的小朋友。（《孤疑前傳》劇照）

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《殺X犯》有前傳？

影評人舒琪在個人Facebook專頁，上載了《孤疑前傳》的海報，並寫上︰「《殺X犯》有前傳？」雖然沒有註明是《殺人犯》，但明顯是在暗笑兩部片相似。雖是一句戲言，但竟令導演周顯揚留意到，並以真身留言回應。

譚真一在電影《殺人犯》，飾演患有不老症的殺人兇手。（《殺人犯》劇照）

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周顯揚︰嘲笑「抄襲」也ok

首先同導以「我尊敬的舒琪老師」稱呼這位前輩，隨後便開始溢清《殺人犯》的概念，早在2002-03年，從《蘋果日報》看到一篇發生在Maryland（馬州）的新聞，關於一個患不老症女孩，繼而啟發寫了這個劇本。周導更強調︰「劇本是2005-06年（拍攝霍元甲時候）在上海寫完。現在這些劇本都在email郵箱。」表示有證據可以拿出來作證。

電影《殺人犯》，當時由周顯揚執導，杜緻朗編劇，二人後來結成夫婦。(資料相片)

周導亦表示電影《孤疑》上畫時間應該是較《殺人犯》後，但亦強調︰「他們的劇本是什麼時候完成？不知道了。」周顯揚覺得兩片同時以「不老題材」為題，無疑是有點相似，但細看內容便知道完全不一樣，更不會覺得對方是抄自己。最後周導更半自嘲回應︰「其實有話題俾大家講吓都係好事，嘲笑『抄襲』也OK，自己沒有做就可以了。十多年了，回想，這電影確實帶給我很多東西。大女兒今年8歲，已經時常問我創作上 Rights 的問題，我只教她，行正道，做正確的事，就足夠了。」就這留言，舒琪本人並無回應。