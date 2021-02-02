《殺人犯》真人版36歲侯祥患不老症　出道18年做足咁耐童星

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-02 15:15

由郭富城主演的《殺人犯》曾講到「不老症」，雖然觀眾極不滿意結局，真兇竟是他5歲養子，不過就令人留意到「不老症」一事。曾出演陳可辛監製《中國往事》的「不老童星」侯祥，自9歲起開始停止發育，雖然他出演過大大小小的電影以及電視劇，但就因為受外貌及高度限制，多數只能接演「兒子」角色，但當大家得知他真實年齡已是36歲時，都會為之一震。

當初好多人都接受唔到呢譚真一自爆一幕。（《殺人犯》影片截圖）

侯祥出演《中國往事》時已經是23歲。（網上圖片）

早產導致9歲起停止發育

據知侯祥在9歲起就再沒有長高，家人帶他去睇醫生後被告知已經「停止發育」，因為他出世時是個早產兒，當時經醫生全力搶救才得以保住性命。

不過正因為侯祥成熟的內心加上稚嫩的外貌，在他飾演「兒童」角色時，揣摩人物性格特徵都要更加精準，而且演藝圈更適合讓他好好發揮。就如侯祥跟張國立在《中國往事》中對戲時，由於他視張國立為偶像，對方更是大演員，所以見面第一下未有隱瞞自己的年齡，當時照直回應自己已經23歲，當然張國立都嚇一跳，因為他心想侯祥最多還是十多歲吧！

侯祥加入演藝圈後找到了自己的方向和想做的事。（網上圖片）

成功娶到大學暗戀對象

在《中國往事》中由侯祥飾演的「耳朵」令人印象深刻，當時23歲的他跟張國立對戲毫不緊張，大家更大讚他演技好，他拍攝時多數都是一take就過，很少NG。而在戲外，侯祥也找到了自己的真愛，侯祥老婆跟他是同學，早在讀書時已暗戀對方，直到自己事業有些成才鼓起勇氣對她展開追求，最終成功娶妻回家，雖然兩人站在一起時會被笑指是「母子」，不過兩人早已不理會流言蜚語，生活非常甜蜜恩愛。

侯祥讀書已暗戀老婆，到了事業有起色才敢主動展開追求。（網上圖片）