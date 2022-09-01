黃子華自認懶散「可以唔做就唔做」肯拍《飯戲攻心》全因1個關鍵

《飯戲攻心》由新生代導演陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、林明禎、王菀之、張繼聰、陳湛文一起吃飯搞笑。黃子華對劇本要求極高，以往多半演出自編自導的作品，也屢屢創下票房紀錄，但這回他看到劇本直呼厲害：「這劇本真的好，寫出好的喜劇劇本難度和登上喜馬拉雅山一樣高，導演這次做到了，我不可以不演。」



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《飯戲攻心》由新生代導演陳詠燊執導，原是編劇的他，2018年首部執導電影《逆流大叔》的口碑及票房皆出色，讓他成為被看好的潛力導演。今年推出以家人為題材的《飯戲攻心》更集合了喜劇天王黃子華，鄧麗欣、王菀之、張繼聰、陳湛文，再加上林明禎共同演出，天天一起吃晚餐，吃出眾人的愛情、親情及各式生活難題。陳詠燊說：「華人社會都很重視一家人吃飯的事，所以，用吃飯為爆發點應該很有趣，加入一家人吃飯的元素到電影中，希望觀眾會有共鳴。」

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陳詠燊表示寫喜劇劇本的確不容易：「要好笑又要言之有物，更要富有情感，很難拿捏平衡。」而《飯戲攻心》今年入圍了義大利遠東電影節的最佳劇本獎項，讓他非常振奮：「很開心可以用喜劇獲得國際上的認同，我想是因為我有六個很棒的演員演出，才會讓電影節的評審覺得劇本好，真的很感謝他們。」黃子華，張繼聰及陳湛文在電影中演出不同父不同母但同住一個簷下的兄弟，再加上他們的女朋友，還有林明禎演出意外加入飯局的台灣網紅，每個人之間都有感情糾葛，讓頓頓晚飯都吃得雞飛狗跳、難以收拾，也就爆笑不斷。

黃子華被粉絲封為「子華神」，而他近年的作品都是自編自導自演，但在《飯戲攻心》中只有演出，他表示全是因為劇本太出色，讓他願意接演：「寫喜劇劇本就有如攀登喜馬拉雅山一樣的高難度，這次導演做到了，他都登上山了，我當然要演，不然我是很懶散的，能不要做就不要做，但這個劇本就是一定要做。」

他表示光是以幾場吃飯的戲，就可以表達出兄弟之間的各種問題：「搞笑之外，還具有家的溫情，真的很有水準。」鄧麗欣也表示導演的觀察力很驚人，也讓劇本更為有趣：「吃飯的過程真的可以了解一個人，看他如何用餐具，吃飯的順序，讓故事更有意思了。」

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