《飯戲攻心》張繼聰翻唱《還是覺得你最好》　黃子華開金口一齊唱

集愛情、親情、兄弟情於一身的電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演 ，將於今個中秋齊人開飯上映。戲中二佬張繼聰重新演繹歌神張學友經典金曲《還是覺得你最好》，作為電影宣傳曲相信會勾起不少人的回憶。

新海報添上中秋氣氛，大團圓。(《飯戲攻心》海報)

電影宣傳曲《還是覺得你最好》將《飯戲攻心》部分畫面剪輯出來，而在短短的兩分幾鐘仍可清楚了解到一眾主演的關係，例如：大佬子華成為Stephy的前度，Stephy後來又跟二佬張繼聰走在一起，重新出現在子華面前，而子華亦對她念念不忘，不過身為大佬難頂也得頂下去，對於這個錯綜複雜的關係不是平常人能夠應對，而這三兄弟更不能夠因為一個女人而傷了和氣，愛情和兄弟情之間發生衝突，令人更想知道Stephy最終情歸何處。

事實上夭心夭肺的歌詞正是眾人最貼切的寫照，「是情是愛是緣是痛，今日我卻竟都不知道」，單看子華、阿聰和Stephy的三角關係，Stephy成為阿聰的女朋友後，可惜二人同床異夢，突然子華又帶了對他傾慕已久的林明禎回家，究竟誰人才是自己的摯愛。而作為最抵死的一對王菀之和陳湛文恩愛冤家又整天鬥氣，碰上另外四人的奇特氣場，一枱六人的飯桌又可否安然無恙地開飯。在拍攝期間，大家都會自然地哼起《還是覺得你最好》，就連子華都有開金口，哼出深情旋律，為他對Stephy的感情留下記號，場面動人。