網民諷林明禎只適合拍AV　張繼聰反擊︰留言展現緊自己屬於咩人

改編自網絡作品的《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》，7年後迎來第二集《壹獄II劫數難逃》，除集合多位《壹獄壹世界》演員張建聲、蔡瀚億 (BabyJohn)、黃光亮等，與新加入的張繼聰、鄭浩南等。

張繼聰、黃光亮、鄭浩南與張建聲，齊齊在《壹獄II劫數難逃》大鬥演技。（梁碧玲 攝）

今次是繼《逃獄兄弟》系列後，張繼聰再演監獄題材電影。「我都問又搵我，怕唔怕我已經好顯眼，不過今次全新故事，自己又飾演智慧型罪犯，演繹上完全唔同。」至於戲中有另一老戲骨鄭浩南（Mark）參與，張繼聰就大讚對方非常有型。「佢係好有型咁嚟開工，又好有型咁收工，我都想第時好似佢咁，大家等埋位時都是講運動。」

張繼聰好欣賞鄭浩南一直保持健碩身形︰「每日開工都好似Model咁行入片場。」（梁碧玲 攝）

日前張繼聰在個社交平台貼文多謝觀眾支持《飯戲攻心》，但隨即有網民留言指姓「林」條女，不懂演戲，又說比較適合拍AV。該言論張繼聰看不過眼，留言反擊︰「留言通常只係表現出留言者嘅質素，nothing more！」

張繼聰︰「我跟明禎合作過，覺得她離鄉別井隻身來港拍戲好了不起，好多時都表現得好專業好勤力。」（梁碧玲 攝）

林明禎在《飯戲攻心》入面，飾演子華臨時找來充撐場面的女友。（《飯戲攻心》劇照）

提到這事件，張繼聰坦言能夠互相尊重去溝通是好事，但有些網民覺得匿埋自己講咩都得就過份了。「我跟明禎合作過，覺得她離鄉別井隻身來港拍戲好了不起，好多時都表現得好專業好勤力，待人接物好好，好欣賞這位女演員。所以見到有網民咁樣話佢忍唔住要出聲。不過相信明禎都好有經歷，做得呢行，有邊位未被網民洗禮過。不過有些說話始終會傷害到人，所以希望提醒番大家互相尊重。言論自由一定要包含尊重，這種留言不是在傷害人，係展現緊自己屬於咩人。」

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