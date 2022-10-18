《緣路山旮旯》原班人馬來年拍新作　導演黃浩然︰開續集要加人工

電影《緣路山旮旯》票房收過千萬，昨晚（17/10）導演與一眾台前幕後在尖沙咀1881舉行慶功宴。其間演員柯煒林、梁雍婷、蘇麗珊、張進翹接受訪問時，突發狙擊導演黃浩然要開續集，而導演亦順勢宣布來年2、3月左右，會召集原班人馬開拍新故事。

一眾《緣路山旮旯》演員，迎來1000萬票房成績。（梁碧玲 攝）

有份參與的作品大收千萬，演員柯煒林、梁雍婷、蘇麗珊、張進翹都表現得相當興奮。梁雍婷︰「第一日只收得11萬，現在能走到千萬真係好開心，證明觀眾唔係唔想睇套戲，只係未入場睇。謝票時更聽到有觀眾不停入場，今次睇完演員演出，下次睇導演手法，還有燈光、美術等逐一欣賞，香港觀眾好厲害。」

柯煒林坦言最初只希望導演回本。（梁碧玲 攝）

梁雍婷知道有影迷每次入場都分別欣賞演技、美術、風景等不同層面。（梁碧玲 攝）

蘇麗珊就感激觀眾支持新導演新演員作品︰「台前幕後都好年輕，原來大家都喜歡，而大家入場支持，都代表喜歡香港這個地方，向大家介紹一些山旮旯風景都好靚。」至於回想當初上畫，柯煒林只求電影可回本︰「初初只係希望導演回到本不用蝕，聽到600萬可回本，都安心收工，沒想到可去到千萬。」而只是客串演出的張進翹，就希望有機會拍續集，可以演多一些。

導演黃浩然被演員追問開拍續集的可行性。（梁碧玲 攝）

講到續集，幾位便呼召導演黃浩然接受訪問，講講續集的可能。黃浩然︰「原班人馬拍另一套戲是有可能，續集就不會，因為要用小成本去拍攝，註明續集好自然個個都加人工，到時就好難回本，原班人馬開拍另一部倒有機會。約下年二、三月左右，我會拍第五部作品，應該會是《緣路山旮旯》中，八、九成演員班底會歸位。故事結構亦會差不多，即是一個狀況發生5、6次，暫定是疫情下主角失戀失業，將家中值錢東西放賣，每賣一件都有一段回憶及新買家故事發展。」導演承認《緣路山旮旯》是一個成功的模式，但一次成功不夠，要多一次就可以證明這方法是可行。