金馬獎｜梁朝偉曾奪3次影帝成最強過江龍　盤點5大演員創金馬紀錄

第59屆金馬獎頒獎典禮於11月19號舉行，影史上僅有梁朝偉、劉德華、梁家輝、鄭人碩與女星許瑋甯等5位演員，以相同角色二度闖進金馬殿堂，其中，劉德華在《無間道》1、3集主演劉建明（劉sir），最終在第3集中獲獎，成影史唯一以「同角色獲獎」的演員。台媒《TVBS新聞網》整理5位演員以同角色入圍的紀錄。



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許瑋甯／紅衣小女孩／沈怡君

台灣女星許瑋甯在《紅衣小女孩》的前2集都飾演沈怡君，首集擔任女主角，並入圍影后，雖於金馬獎上惜敗影后林嘉欣，但成功榮登北影影后。在2017年推出續集時，她因戲分改變成女配角，仍以此同一個角色入圍「最佳女配角」。在拍攝一幕哭戲時，她從壓抑開始醞釀情緒，最後崩潰哭喊：「阿偉（男主角）！救命！」，讓現場的工作人員心疼不已，全被她這幕的演技逼哭。

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梁朝偉／花樣年華／周慕雲

金馬獎3度封帝的梁朝偉，在名導王家衛執導的《花樣年華》中，主演報館編輯周慕雲，榮登首位獲康城影展「最佳男主角」的香港演員，卻不幸在金馬獎上爭獎失利。在故事人物延續的電影《2046》中，他仍演出同個角色，再度入圍又失之交臂。不過，金馬影史上，他憑《重慶森林》、《無間道》、《色，戒》獲獎，「最多座金馬影帝」的成就至今未被超越。

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劉德華／無間道／劉建明

「四大天王」之一的劉德華，在《無間道》首集中，他與另一位主演梁朝偉互飆演技，在片中他飾演於香港警隊的臥底，梁朝偉則身分相反。而2人在本片表現極佳，皆入圍金馬獎影帝，首集由梁朝偉獲獎。在2004年時，劉德華以第3集《無間道III終極無間》的同角色被提名，梁朝偉則以《2046》入圍，劉德華復仇成功，勇奪影帝。

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梁家輝／寒戰／李文彬

影帝梁家輝主演《寒戰》2集，在片中他飾演警政處行動組的副處長「李文彬」，同時身兼飾演嫌犯的彭于晏的父親，挑戰二個身分的難度切換。除了狂飆演技，他對自己角色的造型也提出不少想法，他認為高官階的警政角色，鬍型必須具沉穩感，眼鏡也要是無框的，這樣才能符合角色的設定。他以同角色二度角逐影帝，最終也都落空。

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鄭人碩／角頭／阿慶

男星鄭人碩憑《角頭2：王者再起》入圍最佳男配角，他在片中飾演五虎將之一阿慶（林玉慶），雖然最後沒有獲得金馬獎，但於北影上獲獎。另外，以阿慶延伸的外傳《角頭－浪流連》中，改以他為男主角，除了講述他過往的戀情，也不忘延續角頭本身的江湖風格，實力演技使他再以同角色被提名「最佳男主角」，只是又鎩羽。

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