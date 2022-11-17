金馬獎｜《咒》7歲小童星角逐新人獎　呢一幕太恐怖嚇親成年人

開年至今最賣座的台灣片《咒》，小童星黃歆庭時不時透露自己看到「壞壞」的神情，嚇壞一堆成年觀眾，更風光入圍金馬獎最佳新演員，要跟一群比自己大的哥哥角逐獎項，她卻尚無成為「票房紅星」的感受，原來她今年才念小一，同學們都還不能看這部片，連可以看恐怖片的老師都還沒看過。



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黃歆庭在《咒》的表演引起熱烈討論，導演柯孟融笑言：「有時候要改她的戲，結果她有自己的想法。」片中她的生母蔡亘晏去育幼院要辦領養，她硬是不看蔡亘晏，覺得那時彼此都還不認識，怎麼會表現出很想被收養的樣子？柯孟融最後投降：「讓我很驚訝，怎麼小孩子演戲還會有自己的想法，可是還是用了照她想法演的鏡頭。」

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同學們知不知道她要角逐金馬獎？「有些知道，有些不知道。」有沒有要她一定要把金馬獎座抱回來？她的答案很簡短：「沒有。」雖然和成年演員對於金馬榮銜既期待又緊張的心情大不相同，黃歆庭過去沒有拿過任何獎狀，金馬獎的入圍證書將是她第一次獲得重大肯定，意義非凡。聽聞她的老師還沒看過《咒》，柯孟融慫恿她：「老師家裡如果有訂閱平台，應該看得到，要不要去拜託老師看一下？」

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《咒》在金馬獎大出風頭、入圍13項，柯孟融笑道：「最想拿當然就最佳導演，有入圍說不是最想自己得都是假的啦。」回想上半年片子將映時一些話題紛擾，沒人預期之後竟能大熱賣又成為金馬提名大片，他認為是一段很奇幻的旅程，未來還想拍跟小朋友、鬼有關的電影，仍計畫再用黃歆庭。

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