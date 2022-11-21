李心潔突曬張艾嘉46年前首奪金馬獎黑白照　原來影后23歲時咁靚女

【金馬獎／張艾嘉／燈火闌珊】影后張艾嘉19號以《燈火闌珊》獲第59屆金馬獎最佳女主角，是她相隔36年後再度奪后，她低調沒辦慶功，僅透露會和朋友聚聚。而李心潔20號早上就在社交平台貼出兩人合照，和張艾嘉過往在金馬奪獎的珍貴照片，並在字裡行間表達對師父張艾嘉的敬愛。



李心潔在社交平台分享：「不管多激動的吶喊聲，多少感動的淚水都無法完全表達我內心對於師父張艾嘉，這位在華語電影行業裡，一直那麼那麼地用心，努力，認真，永遠抱著一顆新人般熱情，好奇，謙虛的心學習，不斷提升自己內在的力量，又那麼無私地關愛和提拔後輩，一位真正引領和啟發我們的電影工作者，站在舞台上，再次因為她深厚和動人的表演獲得「第59屆金馬獎最佳女主角」，讓我們可以再次用熱烈的掌聲向她表達我們對她的敬愛。」

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李心潔同時也附上張艾嘉3屆的金馬影后照，雖然她寫著，「1981年第18屆金馬獎最佳女主角《我的爺爺》、1986年 第23屆金馬獎最佳女主角《最愛》」，不過據查，其中一張並不是1981年獲得女主角的照片，而是1976年在第13屆以《碧雲天》獲得「最佳女配角」獎的照片，但仍不減影迷欣賞張艾嘉美麗舊照的熱情。

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