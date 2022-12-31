傳湯告魯斯對畢彼特再起怒火　早年結怨今趟因金球獎提名感不忿

年紀相近的兩大荷里活男神湯告魯斯（Tom Cruise）、畢彼特（Brad Pitt），註定是冤家？八卦娛樂網站《Radar Online》，稱阿湯原以為自己憑《壯志凌雲：獨行俠》奪下金球獎影帝是十拿九穩，不料入圍名單一公佈，竟然成為最佳戲劇影片男主角項目的遺珠，反而畢彼特靠着《巴比倫：星聲追夢荷里活》提名最佳男配角，越想越不是滋味，心裏再度燃起對畢彼特的怒火。



眾所周知，湯告魯斯與畢彼特唯一一次銀幕合作《吸血迷情》，拍攝期間就數度傳出彼此不對盤，阿湯很在意自己的造型有沒有和畢彼特一樣帥氣，畢彼特則自覺角色發揮空間都被阿湯搶光，彼此雖然之後在公開場合還是看似交情不差，卻再也沒有合演過，也被懷疑有很深的心結。

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雪上加霜的是，昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）籌拍《從前有個荷里活》主角人選在畢彼特、里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）與湯告魯斯之間選了前面兩位，雖然阿湯試鏡結果讓他也很滿意，最後考量兩個主角戲裏設定成過氣明星和他的替身，認為阿湯的身形實在和里安納度有明顯區別，因此選定畢彼特來演里奧的替身，而畢彼特因該片首度以演技獲得奧斯卡金像獎肯定，阿湯至今還缺一座小金人，令他和畢彼特之間的糾葛變得更深。

今年金球獎入圍名單公佈，《壯志凌雲：獨行俠》提名了最佳戲劇影片與原創歌曲，湯告魯斯廣被看好打進準影帝名單卻落空，《巴比倫：星聲追夢荷里活》則提名最佳音樂或喜劇類影片、男女主角、男配角等獎，更為風光。《Radar Online》引述的消息來源稱阿湯認定畢彼特和金球獎主辦單位交情不差，順勢讓《巴比倫：星聲追夢荷里活》多了不少支持，對畢彼特更感不滿，他以為自己根本勝券在握，都已經在想得獎感言，使得連入圍都沒有的傷害更嚴重。

不過阿湯似乎忘了去年群星抵制金球獎，是他開了第一槍，將過去所獲的金球獎座主動退還，才會引起後續新聞媒體不報道、轉播典禮的《NBC》也不轉播、典禮上幾乎請不到任何藝人擔任嘉賓等等難堪的局面，金球獎主辦單位應該沒那麼健忘。

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