毒舌大狀｜劇情參考真人真事？　與名模彭楚盈白骨案三大神似位

今年賀歲片又有黃子華坐鎮！其主演的《毒舌大狀》並非典型賀歲喜慶格局，而是熱血打官司為民請命，夾雜幽默、憤慨與感動於一身。

劇情講述王丹妮飾演的名模，被判誤殺女兒而入獄17年，當初無法協助她洗脫罪名的黃子華，不惜一切都要為這位現代「戚秦氏」翻案，審訊期間發現要對抗的不止是真正兇手，還有其背後龐大勢力，甚至乎整個司法制度。

戲中黃子華扭盡六壬為王丹妮翻案。（劇照）

以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀

TVB節目《逝者代言人》曾研究彭楚盈案。（節目截圖）

雖然片方沒有表明《毒舌大狀》的劇情有否參考真實案件，但整個佈局不難令人聯想到1999年發生的名模彭楚盈白骨案。當年彭楚盈的屍體被發現於油麻地華德大廈某單位內，身首異處且已化成白骨，估計被發現時已死去4年。單位屬於前政務司司長陳方安生兄長方曼生，他跟彭楚盈屬多年情人關係，男方雖然有家室，但一直跟彭楚盈交往，而彭更為男方墮胎三次。

翁靜晶協助彭楚盈家人翻案。（資料圖片）

彭楚盈的屍體被發現後，當時警方沒有展開調查行動，就算事發前方曼生曾多次出入該單位都不被懷疑，最後變成無頭冤案，直至2005年，彭楚盈家人透過律師翁靜晶及立法會議員梁耀忠協助，向傳媒披露事件，並指出有當日可能勢力人士阻止案件調查，之後警方才宣布重新展開調查。

當時新上任的律政司司長黃仁龍更親自宣佈會舉行死因研訊。不過死因庭陪審團最後一致裁定彭楚盈「死於不幸或意外」，極有可能與濫用藥物有關。據悉，審訊期間有多名自稱為彭楚盈男友的證人，出庭作供詆毀彭楚盈私生活混亂，但他們又對彭楚盈寓所的事不甚了解，證供充滿疑點，但死因庭卻草草了結案件。

栢天男與廖子妤來自名門望族，跟方曼生背景相似。（劇照）

而《毒舌大狀》中王丹妮飾演的「曾潔兒」，跟彭楚盈一樣同為名模出身、同樣跟有婦之夫栢天男搞外遇，栢天男的妻子廖子妤來自名門望族，舉足輕重權傾不同界別，跟方曼生的背景相似，二人聯手殺死王丹妮的女兒後嫁禍給王丹妮，透過其家族的影響力去左右審訊，甚至給予假證供，都跟彭楚盈案十分相似，可惜彭楚盈沒有黃子華般的良心律師替她取回公道。