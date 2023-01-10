專訪｜黃子華被角色名迷倒　何啟華楊偲泳帶住敬畏開工｜毒舌大狀

賀歲片《毒舌大狀》，由吳煒倫導演，黃子華、王丹妮、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）、廖子妤主演，經過一輪優先場後，反應一致叫好，對票房注下強心針。電影開拍時，《飯戲攻心》還未上畫，7700萬票房還是一個遙不可及的數字，但子華神的地位就是令人敬畏。今次黃子華、何啟華及楊偲泳接受《香港01》訪問，便講到兩位如何帶住敬畏之心開工，而子華又如何破解這份不應存在的雜念？



這個毒舌法律團隊，由楊偲泳、黃子華、何啟華組成。（葉志明 攝）

這三人組合，在法庭打一場逆轉勝的好波。（《毒舌大狀》劇照）

「林涼水」的貼地感覺

黃子華近年接拍電影，以劇本行先，《飯戲攻心》就是看畢劇本後，覺得當中設計細膩精雕，便答應演出。《毒舌大狀》亦一樣，不過就多一樣吸引子華的地方，就是角色名。「第一樣被部戲吸引自己的，就是角色名『林涼水』，我都講不出它為甚麼，特別有份親切感。你知道他是個大律師，但配上這個名後就知道他是個好貼地的大律師。」到敲定由子華飾演，劇本就加上更多特質上去豐富角色。「當然有我的榮譽，包括毒舌、搞笑、卑鄙、無恥，無所不為這些東西。」

黃子華對於「林涼水」這個名，有種奠明的親切感。（葉志明 攝）

今次子華便示範如何將毒舌技倆，用到法庭之上。（《毒舌大狀》劇照）

毒舌威力太強要被刪

黃子華遇上法律，還要具毒舌威力，大家會首先想起經典電視劇《男親女愛》的余樂天，子華就坦言余樂天放在林涼水面前，簡直小兒科，余是求歡樂，一笑置之，但林的威力是要你置誅死地。「余樂天是說完一個笑話，大家覺得玩會開心，但林涼水本身有很多童年陰影，他是一個有本事的人，卻一直得不到名和利，所以他口中的毒舌是真心想你死。」

三位在訪問時表現熟絡，其實在初相識時，由於何啟華與楊偲泳對黃子華太恭敬而變得窒礙。（葉志明 攝）

其威力有多大？子華便說出一幕被刪情節跟大家分享︰「有場戲是跟林保怡一起演，林保怡只說了一句︰『你近來好像心情比較好』，林涼水便一口氣，連續向他毒舌三分鐘，甚麼祝他跌落樓被車撞，再被阿婆踩到要入醫院，但又打錯針……我都驚訝導演怎樣可以寫到這場戲出來，還要朝早寫下午便要拍，要去記都好大壓力，縱使最終這一幕都被剪掉，但可見導演把口的調子，就是要取你性命。」

一副不近人情的表情，將放在子華身上，演得到肉。（《毒舌大狀》劇照）

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enci鼓起勇氣大鬧子華

來到跟兩位後輩何啟華、楊偲泳合作，二人對子華就是有顆敬畏的心，何啟華的角色較好，就是演一位一直仰慕對方的師爺，但Renci就是個鄙視他，處處針對他的後輩，要怎樣處理才是？楊偲泳︰「最初跟子華相處是會面紅和心跳加速，去到中段子華著意跟大家打成一片，營造一個Happy Family環境，去到最後要拍罵他那場戲，其實好大壓力，不單要指住他的鼻罵，還有種罵你都浪費時間的感覺，所以起初都罵得不夠盡力，欠霸氣，但子華就鼓勵我放膽去罵，甚至講粗口都可以，令我演得自然。」

至於Dee哥，雖則可帶有敬畏的感覺，但太多都會影響情節。何啟華︰「子華神好照顧我們，好快便幫我們打破隔膜，令大家好放鬆甚麼都可以講。但去到現場，始終會有少少緊張，加上我自己演戲的機會不多，好想好好把握這些機會，要把握就要盡量放鬆表現自己，但你愈在意去放鬆，便愈構成緊張，過程都好矛盾。」

重提怒罵子華一幕，Renic都是一副不好意思的模樣。（葉志明 攝）

Dee哥在戲中是仰慕「水官」，當中可從自己仰慕子華的心態投射上去.。（《毒舌大狀》劇照）

談到迷戀子華，Dee哥坦言這麼多年都冇追過一個明星，但就會特別喜歡看子華的作品，特別是棟篤笑，真的會沉迷。「細個聽單單是聽得明覺得好笑，長大了再看會看得深入一點，再過一段時間看，又發現原來他在預言一些狀況，那是我最迷戀的地方。」

Dee哥一直仰慕子華神，在戲中亦投射到角色上。（葉志明 攝）

問到子華當時如何打破這種無形的隔膜，子華便笑說要用金錢利誘及出賣朋友。「無非都是用金錢請大家食飯，賣下朋友的秘密，我認識那麼多明星朋友，他們沒甚麼幫到我，唯有出賣下。從而大家便變得好友善，原先大家好冷漠的，好難接近他們，經常有個小圈子想排斥我一樣，唯有主動入去做一個『八公』角色啦。」

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鳴謝︰

黃子華

髮型︰@Helen @mobius_hk

化妝︰何里玉necole yung

楊偲泳

髮型︰Nickienick@orient4

化妝︰carmencmakeup

服裝︰All in Weekend MaxMara

場地提供：富豪九龍酒店