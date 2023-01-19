毒舌大狀｜黃子華演技終極大爆發　挑戰從影以來最長對白

由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳、栢天男主演的電影《毒舌大狀》，將於1月21日（周六）大年三十賀歲檔盛大獻映。今次在《毒舌大狀》中飾演林涼水大律師的子華，既非搞笑角色，亦非以棟篤笑形式演繹，而是掀起一浪接一浪高潮，演繹一場又一場扣人心弦鐵一般的正劇，而今次兼且是黃子華從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發。當中子華在結尾一場官司激辯戲份，除了要背誦長篇大論的對白，又要推起整個法庭的氣氛情緒，子華說：「最深刻當然是最後拍攝的這一場法庭戲。」謝君豪給予子華直豎拇指讚好，君豪說：「子華各方面幾個層次都做得很好，我真係覺得好好睇。」子華說：「以前演《宋世傑》我都覺得好勁，可以講7頁紙，今次難度更高，有超長的對白，超級的情緒。有些戲可以偷雞，但這部不能，對我來說這是我的終極挑戰。」子華在完成該場拍攝後，現場半百名演員及工作人員皆鼓掌激讚，Dee更在場高呼：「演得好！」

黃子華演技終極大爆發，在電影《毒舌大狀》中挑戰從影以來最長對白。

在埋位拍攝前後，子華除了不停背誦對白，亦很願意協助其他演員入戲，子華的超級粉絲廖子妤拍攝與子華的交流戲份時，雖然沒有子華鏡頭拍攝，但子華仍然堅持在旁為Fish讀誦對白讓她更投入戲份演出，Fish說：「子華在每一方面都很有風範，在法庭上講每一件事的時候，都很有大狀的風範。」

子華神的投入演繹，令吳煒倫導演非常欣喜，他說：「有一場戲有黑社會來尋仇，當中子華有一些動作要拍枱，是一張鐡書枱，拍攝完成後張枱都被子華拍凹，令到我們也很震驚，確實沒想像他用這麼大的力度去演這段戲。另一場在麥花臣場球拍攝，子華找我討論一段對白，覺得未盡完美，他寫了一段對白給我看，一個演員要多投入角色，才能度到這樣到肉的心聲出來，我一看到這段對白就非常鍾意。」