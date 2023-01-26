《毒舌大狀》王丹妮有得鬧黃子華暗爽　廖子妤被上等人價值觀考起

賀歲片《毒舌大狀》票房走勢凌厲，短短5日已衝破$3000萬，大破港產賀歲片紀錄。電影以黃子華為首，演出大獲好評，但看畢的觀眾，同樣對兩位女主角王丹妮（Louise）及廖子妤（Fish）有讚無彈。當中二人在監獄中的靜默對峙，更為人討喜，到底這場戲在拍攝時二人要如何處理，二人怎樣由《梅艷芳》的好姊妹反目成《毒舌大狀》內的兩個只能活一個？



二人怎樣由《梅艷芳》的好姊妹，反目成《毒舌大狀》內的兩個只能活一個。（梁碧玲 攝）

由著高踭鞋學起

戲中大反派鍾念華，富商千金小姐，由廖子妤飾演，Fish形容她是目空一切，眼中只有兩種人，就是自己和其他人。鮮明的人設，理應易處理，但因為跟自己性格大有距離，令Fish演出前糾結了好一陣子。「因為鍾念華的家庭觀、價值觀、待人接物都同廖子妤真人有好大距離，我平時都不會這樣對人，我亦都不明為何有人會有這麼大的階級觀念，如果廖子妤和鍾念華坐在一起，廖子妤就是她眼中的一隻蟻民，所以要花時間去投入去理解。」

「鍾念華」跟自己差距甚大，事前要做不少功課去認識這個角色。（梁碧玲 攝）

廖子妤於戲中飾「香港第一千金」鍾念華，那股氣場慢慢滲出來。（《毒舌大狀》劇照）

要營造那股目空一切的氣場，言談舉步都是關鍵，Fish就為此作不少準備。「我穿高踭鞋好差，所以專登在家中練行，又會練咬字、說話聲調，儘量幫自己投入鍾念華這個角色。」

王丹妮非常感謝子華在片場的協助。（梁碧玲 攝）

黃子華唔見樣一樣認真演

至於王丹妮，由名模到階下囚，演出上總算拿揑到，最大問題反而是在戲中要喝罵子華一幕，如何從怯場中擠出罵人的痛快，都是門學問︰「我是暗爽的，哈哈……但一嗌cut我個人會縮一縮，真的會怯，這是要去克服。不過子華對大家都好好，其中有場戲只拍我大頭，我要就子華一大段結案陳詞做反應。作為一位前輩級演員，他大可以去休息，由副導演代為讀出，但他沒有，反而還畀足戲去演，務求逼出我的真反應，我好感激他的協助，幫到我好多。」

作為王丹妮第二部參演電影，她落足心機學習與觀察演戲的方法。（《毒舌大狀》電影劇照）

王丹妮在戲中有機會怒罵子華，是有怯場的，「但都有暗爽！」（梁碧玲 攝）

廖子妤為演好上等人角色，要在家中穿高踭鞋，習慣那種走路方式。（梁碧玲 攝）

零對白睇氣場

二人在戲中真正對峙的場口不多，唯一一場共處的又完全無對白，有觀眾覺得張力滿滿，但亦有人大惑不解為何默不作聲，不如由兩位幫大家拆解箇中關係。王丹妮︰「首先造型好幫到大家，兩人景況一目了然，但我就算處於下風，當下都不可以輸，那團怒火鬱結要愈滾愈大，導演不想用對白，只靠眼神和小動作，將這份力量發揮出來。」

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廖子妤的出現，就是一副挑機模樣，看似要奚落對方，但其實不止於此。廖子妤︰「我不止是來挑釁，當中心情是有恨與憎，但又不能夠講出來，就好似玩Poker，一日未開牌都不能透露底牌，是一場情緒博奕。雖然沒對白，但拍完覺得好累，是好難得的經驗。」

能夠順利演出那份神髓，二人都歸功於導演吳煒倫，Fish更加力讚他說話更具魅力，令人容易信服。「他清楚表達到想要甚麼效果，而且說話好有說服力，尤其他雙眼好大，邊講邊望實你，講到似層層。如果他跟我說人類是由男人懷孕所生，我都會深信不疑，哈哈……」

鳴謝︰

王丹妮

化妝︰Melody Chiu

髮型︰GarySun@A.R.M.S. Salon

廖子妤

化妝：King Yip @ King’s Makeup

髮型： zap tang @ Toni & Guy

服飾︰CELINE

場地提供︰Madame Fu