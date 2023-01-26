超神經械劫案下影評｜賀歲片暗藏人生哲理　卻因一問題搞笑變弊病

【超神經械劫案下／影評／張敬軒／王菀之】近年香港有不少新晉導演冒起，他們不約而同地都能夠拍出具有個人風格和代表性的電影，水準不俗，令觀眾對電影留下不少的印象。是夜觀看去年首次編導電影《深宵閃避球》的導演應智贇第二部編導劇情長片，一場械劫案的發生，引申對於人性自我探索的故事。《超神經械劫案下》結合懸疑與荒誕等不同的元素，延續應智贇前作的主題呼應，思考人性善良的本義。



《超神經械劫案下》故事講述任解款員的有成、啫喱、豬紅，終日係所事事，每日只為做好自己份工，一天，新入職的企鵝一起出勤，護送鑽石期間，遇到被劫匪和尚等人打劫，有成等人打算投降之際，啫喱卻偷走鑽石潛逃，有成與企鵝被和尚的黑幫大佬黎總威脅，追緝啫喱並把鑽石尋回。後來，他們不約而同地走到阿爺笏村，這個深山居住幾位與世隔絕，行為怪異的居民，他們的首領黃姑一直拒絕跟外人接觸，可是… 有成等人的「蒞臨」，遇到不同的靈異事，最後… 有成等人能否尋回鑽石呢？

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應智贇第二部編導的電影作品，故事以南韓電影《我們全村都不是人》（後來台灣導演許富翔改編為電影作品，《詭扯》）作為藍本，把人物的設定作出了微調，同樣地以喜劇的方式演繹，加上久未演出電影的張敬軒與王菀之首次於電影的合作，無疑噱頭是有的，但是… 出來的效果又會是如何呢？

暫且就不談水準如何，先談談在創作上的部份吧。《超神經械劫案下》充滿著不少的元素，既有不少的槍戰與動作場面，加上喜劇和懸疑等不同的素材，滿足了觀眾不同的需求，好讓觀眾們能夠於銀幕上，看到偶像的演出，大概…電影的觀眾層早已定立，整體電影的創作，並不只是在於電影改編的角度，還有配合歌手偶像的掛帥，不同元素的揉合，好讓觀眾投入於電影的氛圍之中。雖然前車可鑑，不過因為沒有看過《我們全村都不是人》與《詭扯》，那就把《超神經械劫案下》當作一部全新創作電影來看好了。

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影片的元素十分豐富，無疑是為了讓電影增添多一點的娛樂性和喜感，明白這也是導演想藉著這些的素材，為影片加入多一點荒誕風趣的氣氛，可是… 這卻不只是覺得沒有很明顯的關連性，甚至是有點寫蛇添足，感覺會是有點刻意奇怪的舖排，導致直到最後的一刻，「松鼠」的出現意義也沒有了。況且，這是一部以喜劇掛帥的電影，但卻欠缺了喜劇主要的元素，這可是電影的其中一個弊病。

不能否認，對於應智贇首部執導作品《深宵閃避球》並不算是十分喜歡，甚至是覺得影片未夠完整，題材亦沒有好好的發揮，看畢後總覺得是有點怪怪的，其實… 《超神經械劫案下》也是有著相近的感覺，雖然在電影整體的結構上，會是比《深宵閃避球》完整多一點，不過觀看電影的過程中，其實也會看到導演「貪心」的一面，所說的貪心，其實是元素實在太多，駕馭能力有限，仍然未算十分純熟，導致電影的結構（尤其是前半部份）有點散亂之餘，節奏也未能控制得十分完善，令電影整體結構未算十分流暢。

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電影後半部份，即是有成等人走到阿爺笏的部份，相對會比較工整一點，以及亦突顯出電影的主題性。若然有看過《深宵閃避球》的觀眾們，不難發現《超神經械劫案下》也有一些跟《深宵閃避球》相關的元素，刻下也會有點會心微笑。除此之外，觀看電影期間，不其然也會想起了《深宵閃避球》故事中，道出了人性的自我反思，《超神經械劫案下》中的有成只顧自己的一切，跟《深宵閃避球》中的劉志聰的性格相近，應智贇透過兩片的互相呼應，道出了對於人性的思考，善意的本質，這大概也是電影的可取之處。

雖然《超神經械劫案下》仍有不少的瑕疵，導演的技巧有不少的進步空間，表現感到吃力，但是對於一位執導第二部作為的應智贇來說，他嘗試以不同的方式執導，展現其個人的風格，劇本工整，擺脫一貫公式化的電影格局，這倒是讓觀眾感到應智贇在電影創作背後的本意，執導了這個充滿善意，給予觀眾思考人性本質的故事。

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