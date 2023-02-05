給十九歲的我｜李慧詩轟導演擅用訪問片：沒有犯法是否代表是對的

名導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，遭兩名有份參與拍攝的女學生控訴，在她們反對下仍堅持上映，還有涉及偷拍及漠視她們拒絕拍攝等問題，引起全城關注。剛剛香港女子單車運動員、有「牛下女車神」之稱的李慧絲亦發聲，表示導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄在電影中。



李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

李慧絲在IG發長文，指《給十九歲的我》上映後，由粉絲私信她才得知自己出現在電影中，但她一直不記得有同意讓對方將片段用作紀錄片，翻查後才發現是2016年1月，在日本舉行的亞洲場地單車錦標賽接受張婉婷訪問，但張沒有提及訪問的用途，而李慧絲以為是一般賽後媒體訪問，還覺得「當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係」。

張婉婷（右二）遭兩名有份參與拍攝《給十九歲的我》的女學生控訴，其中一位為圖中最右手邊的「阿佘」佘麗薇。（資料圖片）

現在得知訪問片段被擅用，李慧絲曾尋求香港體育學院的公關協助：「但同事說她幫不了忙，香港沒有肖像權，該片段由張女士所擁有，她將之放上螢幕，沒有犯法。而且片段已經公映，追究也沒有太大意義。」李慧絲形容「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？」，指張婉婷「連事先「知會」一聲以尊重當事人的「程序」都省去」。

最後李慧絲寫道：「我為甚麼會在電影中「存在」相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。

李慧絲Instagram貼文全文：

氣在心頭。

不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。



今年年初，有粉絲Inbox 我，電影《給》有我的份兒，我初時沒有放在心裏，以為只是對白加入我的名字。後來，愈來愈多看過這部電影的觀眾告訴我，電影的內容不止於對白，是一段訪問，當時並未知道那是甚麼片段，但擔心他們會斷章取義，便致電給體院同事，問問該如何處理這件事。



體院同事後來在網上找到該片段。

那是在2016年1 月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷女士。事隔多年，我當然不太記得當時的情況，只記得兩件事：第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，一般賽後訪問我都同意進行，因為不希望記者們難做，所以我通常會答應；第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧﹗



公司同事說可能是我忘記了張女士曾說過的話，可能她會得到我的同意將訪問用作紀錄片，甚至放上電影公映。是我忘了？我的記性不太好，這段時間，我不斷問自己，是我忘記了？平時我都很謹慎，希望向我的贊助商負責，不會輕易接受任何形式的拍攝。我質問自己，我忘了嗎？每個月都有訪問，我真的忘記這次訪問的用途嗎?



由優先場想到現在，我都難以用「忘記」去說服自己。片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。



我是「被通知」成為電影的一部分。

每一天都有看過《給》的人問：「你看了沒有？」有 Fans 問我會否轉型拍電影，我一頭無緒。作為運動員，遇上這些事都會找體院 PR 幫忙，就如學生有事會找老師一樣，但同事說她幫不了忙，香港沒有肖像權，該片段由張女士所擁有，她將之放上螢幕，沒有犯法。而且片段已經公映，追究也沒有太大意義。



沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先「知會」一聲以尊重當事人的「程序」都省去呢？



我只是佔電影片段十來秒，是「紀錄片」中最「不知所為」的一員，我為甚麼會在電影中「存在」相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。



謝謝。

